Lazio, Romagnoli sempre più leader: sul suo futuro c’è una convinzione

Lazio: Romagnoli festeggia 100 presenze e una nuova vita, ma ora serve un successo a Bergamo. Il difensore sempre più una certezza

Cento presenze in Serie A con la maglia della Lazio e una nuova gioia nella vita privata. È una settimana speciale per Alessio Romagnoli, simbolo e cuore biancoceleste, che raggiunge un traguardo importante alla vigilia della sfida contro l’Atalanta. Il difensore laziale, oltre alla prestigiosa cifra tonda, ha annunciato insieme alla compagna la dolce attesa del loro primo figlio, condividendo la notizia sui social. Un doppio motivo di festa che, però, Romagnoli vorrebbe coronare con una vittoria sul campo.

Il match di Bergamo rappresenta un crocevia fondamentale per la Lazio, chiamata a reagire dopo un avvio di stagione al di sotto delle aspettative. Romagnoli sarà come sempre al centro della difesa, guida carismatica di un reparto spesso messo alla prova da infortuni e rotazioni forzate. In coppia con Mario Gila, il numero 13 proverà a contenere Krstovic, probabile centravanti titolare dell’Atalanta. Un duello che richiama ricordi agrodolci: proprio Krstovic, nell’ultima giornata dello scorso campionato, servì l’assist per il gol di Coulibaly che negò alla Lazio la qualificazione alle coppe europee.

Da allora sono cambiate molte cose, ma la voglia di rivalsa resta la stessa. Con la sfida contro l’Atalanta, Romagnoli taglia il traguardo delle 100 presenze in Serie A con la Lazio, raggiunte in poco più di tre stagioni. Dall’estate 2022, anno del suo ritorno a Roma dopo l’esperienza al Milan, il difensore ha rappresentato molto più di un semplice giocatore: è diventato un leader riconosciuto, un punto di riferimento nello spogliatoio e un simbolo di appartenenza per i tifosi.

In totale, Romagnoli ha disputato 128 gare ufficiali con la Lazio, segnando anche gol pesanti e incarnando lo spirito combattivo della squadra. Nonostante le critiche e le difficoltà, il suo impegno non è mai venuto meno. Ora, con il calendario che propone due big match consecutivi — Atalanta e Juventus — il capitano della retroguardia biancoceleste è chiamato a dare l’esempio.

La Lazio di Sarri deve ritrovare equilibrio e risultati, e Romagnoli, laziale nel cuore prima ancora che in campo, vuole essere il motore della rinascita. Una vittoria a Bergamo sarebbe il modo perfetto per celebrare le sue cento presenze, la nuova vita in arrivo e, soprattutto, per rilanciare la stagione biancoceleste.