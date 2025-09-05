Lazio-Roma alle 12:30: il derby della Capitale si gioca a ora di pranzo. Nel mezzo un precedente - Lazio News 24

Scelta per motivi di ordine pubblico. Solo un precedente nella storia recente: ecco quale

Il derby tra Lazio e Roma, una delle sfide più sentite e attese del calcio italiano, si giocherà in un orario insolito: il calcio d’inizio è fissato per le 12:30. La stracittadina della Capitale verrà dunque disputata a ora di pranzo, una scelta fatta principalmente per motivi di ordine pubblico, come ormai spesso accade nelle partite ad alta tensione.

La decisione di far disputare Lazio-Roma a metà giornata non è comune nella storia della rivalità tra i due club. Anzi, esiste un solo precedente in cui il derby si è giocato a quest’ora: risale al 30 aprile 2017, una data ancora ben impressa nella memoria dei tifosi biancocelesti.

Quel giorno, allo Stadio Olimpico, la Lazio guidata da Simone Inzaghi si impose con un netto 1-3 sulla Roma di Spalletti, grazie a una doppietta di Keita Baldé e a un gol di Dusan Basta. Una vittoria memorabile che spezzò ogni pronostico e regalò ai laziali una delle soddisfazioni più dolci degli ultimi anni, soprattutto per la prestazione dominante sotto gli occhi dei rivali cittadini.

Ora, nel 2025, si ripeterà quella rara situazione: Lazio-Roma a pranzo, con tutte le implicazioni tecniche, ambientali e psicologiche che questo comporta. Giocare alle 12:30 influisce sulla preparazione delle squadre, sull’approccio mentale degli atleti e sul coinvolgimento del pubblico, che sarà chiamato a sostenere i propri colori in una fascia oraria inconsueta per una partita così carica di significato.

Dal punto di vista organizzativo, la Lega Serie A e le autorità cittadine hanno concordato su questo orario per contenere eventuali rischi di sicurezza, evitando tensioni nel pre e post-partita. Una misura preventiva che mira a garantire lo svolgimento regolare della partita e l’incolumità di tutti i presenti.

Il derby Lazio-Roma si conferma ancora una volta non solo una partita, ma un evento che travalica il campo e coinvolge l’intera città. E ora, con l’insolito orario delle 12:30, tutto assume un sapore ancora più particolare. Sarà un’occasione per scrivere un’altra pagina di storia in una rivalità eterna.