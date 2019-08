Lazio-Roma, nuovo punto vendita per la Tevere. E sulla campagna abbonamenti…

Due novità importanti comunicate della Lazio sulla vendita dei biglietti per Lazio-Roma e sulla campagna abbonamenti

LAZIO – ROMA – “Si comunica che è stato aggiunto un nuovo punto vendita per l’acquisto dei tagliandi della Tribuna Tevere del derby:

TRIBUNA TEVERE – TEVERE TOP – TEVERE DISABILI riservata SOLO ed ESCLUSIVAMENTE ai tifosi della LAZIO

– dalle ore 12:00 di sabato 24 agosto fino alle ore 18:00 di domenica 1 settembre, si potranno acquistare i tagliandi della Tribuna Tevere solo presso i negozi Lazio Style 1900 e il Macron Store in Via di Settebagni 742“.

CAMPAGNA ABBONAMENTI – “Chi non riuscirà ad acquistare l’abbonamento annuale per lo stadio nella prossima riapertura della campagna, potrà fare istanza tramite pec anticrimine.quest.rm@pecps.poliziadistato.it per ottenere la cosiddetta riabilitazione (cessazione degli ulteriori effettui pregiudizievoli del DASPO), ai sensi dell’articolo 6 comma 8-bis della legge nr. 401/1989.

La richiesta, sottoscritta dall’interessato ed indirizzata al Questore di Roma, deve contenere:

– i dati personali comprensivi del domicilio effettivo (allegando copia documento valido);

– i dati del DASPO (allegando possibilmente copia);

– la dichiarazione di aver tenuto una buona condotta anche in occasione di manifestazioni sportiva dalla cessazione del DASPO (avvenuta da almeno tre anni);

– la dichiarazione di aver adottato condotte di ravvedimento operoso quali il risarcimento del danno, ovvero collaborazione attiva con l’autorità di Polizia o Giudiziaria, ovvero svolgimento di lavori di pubblica utilità (allegando possibilmente idonea documentazione)”.