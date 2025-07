Lazio: La Rivincita di Cataldi, Capitano e Perla Ritrovata per Sarri

Lazio, la rivincita di Cataldi: dopo il prestito alla Fiorentina della scorsa stagione il biancoceleste torna titolare e con la fascia da capitano

Nel primo test stagionale della Lazio, gli occhi erano puntati non solo sul campo, ma anche sulle assenze e sulle scelte di Maurizio Sarri per le gerarchie. In tribuna era presente il presidente Lotito, mentre in campo mancavano ben cinque giocatori: Zaccagni e Patric, ancora impegnati nei rispettivi percorsi riabilitativi post-operazione, e poi Isaksen, Mandas e Pellegrini, tutti colpiti da febbre. Sarri ha gestito la situazione schierando due formazioni diverse tra primo e secondo tempo, “mischiando” titolari e riserve, con l’intento chiaro di tenere tutti sulla corda e di iniziare a definire le gerarchie interne.

Una delle scelte più significative, come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è stata quella di schierare nel primo tempo in cabina di regia il “figliol prodigo” Danilo Cataldi. Il centrocampista romano, classe ’94, è stato non solo titolare, ma a lui Sarri ha anche affidato la fascia di capitano (passata poi nella ripresa sul braccio di Romagnoli). Per Cataldi, si tratta di una “bella rivincita”, considerando che un anno fa era uno dei candidati a raccogliere l’eredità di Immobile prima di essere ceduto alla Fiorentina. Sebbene il capitano designato resti Zaccagni, Cataldi è tornato al centro della Lazio dopo che sembrava esserne definitivamente uscito fuori. Questo segnale di fiducia può rappresentare per lui l’inizio di un destino simile a quello di altri giocatori valorizzati da Sarri, come ad esempio Cancellieri, il cui gol nella ripresa è un altro segnale importante dopo quelli lanciati in allenamento, e che potrebbe trovare anch’esso una sua rivincita sotto la guida del Comandante.