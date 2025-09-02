Lazio, il ritorno al gol di Castellanos e Dia: un anno dopo, la coppia si ritrova all’Olimpico. Sarri ritrova i due bomber biancocelesti

A distanza di 365 giorni, la scena si ripete. Valentín “Taty” Castellanos, attaccante argentino classe 1998, e Boulaye Dia, punta senegalese dal fiuto del gol, tornano a segnare nella stessa partita, riportando entusiasmo e fiducia all’attacco della Lazio. La vittoria sul campo del Verona ha interrotto un digiuno realizzativo che durava da settimane, regalando ai tifosi biancocelesti un flashback della scorsa stagione.

Allora, in un Lazio-Milan rimasto nella memoria, la squadra — guidata in quel frangente da Marco Baroni — aveva trovato nuova linfa con Dia schierato trequartista alle spalle di Castellanos. Oggi lo scenario è diverso: Maurizio Sarri, tecnico toscano noto per il suo calcio ragionato e il 4-3-3 a trame fitte, ha scelto di inserire Dia a gara in corso. Nonostante il diverso contesto tattico, l’intesa tra i due attaccanti è apparsa immediata e naturale.

Secondo quanto riportato da Il Messaggero, l’esordio casalingo stagionale della Lazio e la doppietta di emozioni firmata Taty hanno riportato alla mente il primo anno di Sarri sulla panchina biancoceleste. In quell’occasione, proprio l’argentino si era messo in luce con un gol e un assist contro l’Atalanta, avviando una partenza sprint che, col tempo, aveva perso smalto.

Oggi, però, l’obiettivo è chiaro: tutti al servizio della squadra. Castellanos e Dia rappresentano due armi complementari per un reparto offensivo che Sarri sta cercando di potenziare anche a costo di modificare la propria filosofia di gioco. Il tecnico, infatti, sta adottando un approccio più verticale e diretto, con l’intento di mettere gli attaccanti nelle migliori condizioni per colpire.

La sfida di Verona potrebbe segnare un punto di svolta nella stagione della Lazio. Con un calendario fitto di impegni e la necessità di scalare posizioni in classifica, la ritrovata vena realizzativa dei suoi bomber è un segnale incoraggiante. Se Castellanos saprà confermare la sua incisività e Dia continuerà a sfruttare ogni occasione, i biancocelesti potranno contare su una coppia d’attacco capace di fare la differenza.