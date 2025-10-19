Lazio, quel giocatore è da considerare un rimpianto? Il suo rendimento sta facendo la differenza - Lazio News 24

Tchaouna incanta in Inghilterra: è già un rimpianto per la Lazio?

Il Burnley supera 2-0 il Leeds, ma a prendersi la scena è Loum Tchaouna, ex attaccante della Lazio, autore di un gol straordinario. Il classe 2004 ha realizzato la sua prima rete in Inghilterra con un sinistro potente da fuori area che si è infilato sotto la traversa, lasciando tutti a bocca aperta. Una rete da applausi, che ha subito scatenato il dibattito: la Lazio ha fatto bene a lasciarlo andare?

Il giovane francese, arrivato nella Capitale con grandi aspettative, non è riuscito a imporsi nella sua unica stagione in biancoceleste. Poco spazio, qualche prestazione opaca e nessun gol: troppo poco per convincere il club a puntare ancora su di lui. Ma ora, dopo il suo exploit in Championship, molti tifosi si interrogano sulla scelta della società.

Sui social è montata la rabbia di una parte della tifoseria della Lazio. Alcuni sostengono che si sarebbe dovuto concedere più tempo a Tchaouna per ambientarsi e crescere, mentre altri ritengono che, visti i numeri della scorsa stagione, la cessione fosse inevitabile. C’è anche chi, col senno di poi, avrebbe preferito vedere partire Isaksen, invece di un talento ancora tutto da scoprire come Tchaouna.

Nel frattempo, in Inghilterra, la stampa celebra il giovane attaccante. Sky Sport UK ha definito la sua rete “un potenziale gol dell’anno”, e i tifosi del Burnley iniziano a sognare. Una crescita improvvisa? O forse un talento che aveva solo bisogno della fiducia e del contesto giusto per sbocciare?

Alla Lazio, il dibattito resta aperto. Il presidente Lotito e il direttore sportivo Fabiani hanno scelto di privarsi del francese per fare spazio ad altri profili più pronti, ma resta il dubbio: con un po’ più di pazienza, Tchaouna avrebbe potuto esplodere anche all’Olimpico?

Solo il tempo potrà dire se la scelta della Lazio si rivelerà corretta o se si tratta di un errore di valutazione. Di certo, il nome di Tchaouna è tornato a far discutere i tifosi biancocelesti, divisi tra rimpianto e comprensione. E il suo gol con il Burnley, intanto, ha acceso un faro su ciò che avrebbe potuto essere… in maglia Lazio.

Ecco tutte le ULTIMISSIME IN CASA LAZIO LIVE