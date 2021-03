Lazio, il ricordo del Derby deciso da Behrami: «Testa e cuore» – VIDEO

Con un video pubblicato su Twitter, la Lazio ha mostrato le immagini del Derby vinto per 3-2 nel 2008 grazie al gol di Valon Behrami

Sono passati ormai 13 anni da quel Derby eccezionale, scolpito nella mente e nel cuore di ogni tifoso biancoceleste. La Lazio, infatti, il 19 marzo 2008 sconfisse nella stracittadina la Roma per 3-2, grazie alla rete realizzata all’ultimo minuto da Valon Behrami, in una gara strepitosa. Per questo, la Prima Squadra della Capitale ha voluto ricordare questo match sui social.

«Testa e cuore» ha scritto il club biancoceleste sul proprio profilo Twitter, dove ha pubblicato un video con le immagini di quella grandissima partita. La corsa sotto la nord del centrocampista svizzero rimarrà per sempre impressa nella memoria dei tifosi della Lazio.