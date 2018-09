Lazio e Renault, oggi tocca a Leiva. Canigiani: «Ci saranno altre iniziative»

Dopo Valon Berisha, come riferito da Canigiani la partnership tra Lazio e Renault prosegue: oggi è stata la volta di Leiva

Altro evento targato dal connubio Lazio e Renault. Ieri il centrocampista kosovaro Valon Berisha è stato ospite del concessionario di Via Casilina. Nel primo pomeriggio di oggi invece è stato Lucas Leiva a presentarsi nel punto vendita Renault Fiori di Roma. Molti supporters biancocelesti hanno approfittato dell’occasione per incontrare da vicino il centrocampista brasiliano e strappare selfie e autografi. Questo genere di iniziative sta riscontrando il consenso del responsabile marketing della Lazio, Marco Canigiani, che ha contestualmente parlato delle stesse a Lazio Style Radio 89.3:«Queste iniziative sono un modo per iniziare questa nuova stagione che ci vedrà insieme al gruppo Renault come automotive partner. Quella di quest’oggi è solo una delle attività che porteremo avanti nel corso della stagione. Oltre ad un momento ufficiale di consegna delle auto che i calciatori avranno a disposizione, quest’oggi presso la concessionaria Renault Fiori di Roma alcuni ospiti della struttura insieme a dei tifosi biancocelesti hanno incontrato il centrocampista della Lazio Lucas Leiva. Ieri, invece, in un altro punto vendita ufficiale Renault ha presenziato Valon Berisha. In futuro ci saranno iniziative che coinvolgeranno i tifosi della Lazio a 360°».

Paolo Pieramici – LazioNews24