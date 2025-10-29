Dele Bashiru Lazio, il recupero dall’infortunio è sempre più vicino. Sul ritorno in lista il club sembra aver preso una decisione importante

Dele Bashiru Lazio: il ritorno in gruppo si avvicina. Ma il rientro in lista non è attualmente nei programmi viste anche le prestazioni di Basic.

Si avvicina il tanto atteso rientro in gruppo di Dele Bashiru , fermo dallo scorso 21 settembre a causa di un infortunio muscolare. Il giovane centrocampista nigeriano si era infortunato durante il derby, uscendo dal campo dopo meno di quindici minuti di gioco a causa di un problema al flessore della coscia destra. La notizia aveva subito destato preoccupazione nello staff tecnico e nei tifosi, consapevoli dell’importanza di Bashiru nello scacchiere di Sarri.

Gli esami iniziali avevano diagnosticato una lesione di primo grado, ma il decorso dei giorni ha evidenziato che in realtà si trattava di una lesione di secondo grado. Questo piccolo errore diagnostico ha inevitabilmente rallentato i tempi di recupero, costringendo Dele Bashiru a un periodo più lungo lontano dal lavoro con i compagni. Solo nelle ultime settimane il giocatore ha mostrato segnali concreti di miglioramento, e secondo quanto riportato da Il Messaggero, nei prossimi giorni potrebbe finalmente tornare ad allenarsi insieme al resto della squadra.

Nonostante il progressivo ritorno in campo, Dele Bashiru rimane ancora fuori dalla lista della Serie A. Il tecnico Maurizio Sarri, prima della gara contro il Genoa di circa un mese fa, aveva dovuto escluderlo temporaneamente per fare spazio a Basic, vista l’emergenza a centrocampo. Questo significa che, anche al momento del ritorno agli allenamenti, Bashiru non sarà immediatamente disponibile per le prossime partite di campionato, e dovrà attendere il completamento del reinserimento nel gruppo e il pieno recupero fisico.

Un ulteriore ostacolo per il centrocampista sarà la partenza per la Coppa d’Africa prevista a dicembre. Salvo sorprese, Dele Bashiru lascerà nuovamente la Capitale per rappresentare la sua nazionale, il che limiterà ulteriormente le possibilità di mettersi a disposizione di Sarri nel breve periodo.

Il rientro di Bashiru è comunque una notizia positiva per la Lazio, che potrà contare su un elemento giovane e di qualità a centrocampo. La sua capacità di inserimento, la tecnica e la visione di gioco rappresentano un valore aggiunto per la manovra biancoceleste, e la speranza è che il pieno recupero possa coincidere con un periodo di continuità utile per squadra e giocatore.

Dele Bashiru resta quindi uno dei punti di interesse per i tifosi e per la società, con l’obiettivo di vederlo presto nuovamente protagonista sul campo, contribuendo al ritorno della Lazio nelle zone alte della classifica.

