Lazio, senti Rambaudi: «Sarri sarà il valore aggiunto di questa rosa»

Lazio: l’ex Roberto Rambaudi parla dell’arrivo di Maurizio Sarri alla corte di Lotito

Questa mattina, l’ex centravanti della Lazio Roberto Rambaudi ha parlato ai microfoni di Radiosei del futuro della società biancoceleste, che ha deciso di ripartire da Maurizio Sarri. La leggenda laziale si è dimostrata fiduciosa in vista della prossima Serie A. Di seguito, le sue parole:

PROSSIMA STAGIONE-«L’anno prossimo mi aspetto una crescita, anche rinforzi per la squadra e poi che si possa lottare fino all’ultimo per la Champions. Mi aspetto pure che Sarri sia il valore aggiunto che tutti credono e sperano. Mi aspetto che si imponga sui giocatori da scegliere per fare un’annata ad alto livello, come in parte è stata questa».

OCCASIONE-«Sarri viene alla Lazio perché ha avuto delle garanzie, non credo avrà una rosa lunga. Io voglio una squadra che abbia ambizione, voglio vedere che si migliori questa stagione; serve ricreare entusiasmo e lottare. Io sono ancora molto arrabbiato per la mancanza di continuità del lavoro, per quello che è successo a gennaio e per la mancata Europa. Il ritorno di Sarri è un’occasione per tutte e due le parti: la Lazio così valorizza i giocatori che ha».