Lazio, quattro anni fa Miro Klose giocava la sua ultima partita in biancoceleste allo stadio Olimpico di Roma

Era il 15 maggio del 2016, una data importante per i tifosi della Lazio che quella sera salutavano un grandissimo campione come Miro Klose.

Il tedesco ha giocato infatti in quella data l’ultima gara con l’aquila sul petto. In quel match, perso per 4-2 contro la Fiorentina, siglò anche la sua ultima rete dal dischetto.