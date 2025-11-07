 Lazio, quali sono i pronostici in vista della gara contro l'Inter? Ecco cosa dice quel grande ex biancoceleste - Lazio News 24
Lazio, quali sono i pronostici in vista della gara contro l'Inter? Ecco cosa dice quel grande ex biancoceleste

Lazio, testa all'Inter: domenica Sarri schiererà la migliore formazione possibile. Oltre Romagnoli c'è un altro giocatore in dubbio

Lazio, ansia Nazionale per Sarri: sono sei i giocatori biancocelesti convocati. Ecco tutti i nomi

Calciomercato Lazio, Castellanos nel mirino di molte squadre. Il centravanti lascerà la capitale?

Calciomercato Lazio, un talento brasiliano nel mirino della squadra biancoceleste. La situazione

3 ore ago

Dc Roma 20/07/2025 - amichevole / Lazio-Lazio U20 / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, Agostinelli si è voluto esprimere così su quella che è stata la Lazio in vista della gara contro l’Inter

Andrea Agostinelli, ex centrocampista e allenatore, ha parlato ai microfoni di Radiosei in vista del big match di domenica sera tra Inter e Lazio, sottolineando come la squadra biancoceleste dovrà affrontare la trasferta di San Siro con determinazione e concentrazione massime. Sarà l’ultima partita prima della pausa per le nazionali, un’occasione cruciale per la Lazio per confermare il proprio momento positivo e provare a mettere in difficoltà i nerazzurri.

«Faccio fatica a trovare punti deboli nell’Inter – ha spiegato Agostinelli – è una squadra completa, con qualità in tutti i reparti. La Lazio deve entrare in campo senza timori e senza sentirsi già spacciata. È fondamentale che i giocatori non siano demotivati o deconcentrati fin dal fischio d’inizio, perché l’Inter non concederà nulla».

Secondo l’ex centrocampista, la chiave della sfida sarà la mentalità: «L’Inter vincerà solo se i nerazzurri dovranno guadagnarsi i tre punti con fatica. La Lazio deve pensare di essere all’ultima spiaggia e giocarsela con aggressività e veleno addosso. Non è un campionato in cui la vittoria dell’Inter è scontata: squadre come la Lazio possono togliersi soddisfazioni se puntano a dare sempre il massimo».

Agostinelli ha poi indicato i giocatori biancocelesti da tenere d’occhio: «La squadra di Chivu sarà padrona del gioco, quindi la Lazio probabilmente non avrà il possesso palla per più del 40% del tempo. Mi auguro che Mattia Zaccagni e Gustav Isaksen, che possono determinare la fase offensiva della Lazio, non giochino troppo lontani dalla porta. È importante che la squadra non difenda troppo bassa, altrimenti rischierebbe di perdere mordente».

Infine, Agostinelli ha ricordato come le partite tra Inter e Lazio possano riservare sorprese: «Nella scorsa stagione c’è stata una gara in cui l’Inter ha perso lo scudetto, con Pedro protagonista. Anche in questa sfida potrebbe rivelarsi decisivo, spingendo i biancocelesti a sfruttare ogni occasione e a rendere la partita intensa e combattuta».

Per Agostinelli, quindi, la Lazio deve affrontare San Siro con coraggio e determinazione, facendo leva sul proprio collettivo e sulle qualità dei singoli per provare a ottenere un risultato positivo contro una delle squadre più forti del campionato.

