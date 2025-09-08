Lazio, quale sarà il piano per riuscire a sfruttare nella maniera migliore Pedro? La situazione - Lazio News 24

Lazio, Sarri gestisce con cura Pedro in vista del Sassuolo. La situazione attuale dei biancocelesti

Maurizio Sarri, tecnico della Lazio, ha deciso di adottare una gestione attenta e oculata di Pedro, in vista della prossima sfida di campionato contro il Sassuolo. Come riportato dall’edizione odierna del Corriere dello Sport, il tecnico biancoceleste ha scelto di non rischiare la condizione fisica dello spagnolo, facendolo saltare le sedute di allenamento di venerdì pomeriggio e sabato mattina.

La decisione di Sarri di dosare gli sforzi di Pedro rientra in un piano più ampio di tutela dei suoi giocatori chiave, in particolare in questa fase intensa della stagione. L’ex attaccante del Chelsea e del Barcellona, infatti, rappresenta un elemento fondamentale nello scacchiere tattico della Lazio, grazie alla sua esperienza, capacità tecnica e visione di gioco. Per questo motivo, il mister toscano punta a preservarlo da affaticamenti e infortuni, così da averlo nelle migliori condizioni possibili per la gara contro il Sassuolo, prevista per domenica.

Il rientro di Pedro è atteso tra domani e mercoledì, quando dovrebbe riprendere la piena attività insieme ai compagni di squadra. La scelta di non farlo allenare negli ultimi giorni prima della partita è un segnale chiaro della volontà della Lazio di massimizzare il contributo dell’attaccante spagnolo in una partita importante per la classifica.

Pedro, arrivato a Roma la scorsa estate, ha finora dimostrato di essere un giocatore di grande spessore, capace di incidere non solo con gol e assist, ma anche con il suo modo di interpretare il gioco, facendo girare al meglio la manovra offensiva della Lazio. La sua esperienza internazionale si rivela preziosa per una squadra che punta a riconquistare un posto di rilievo nel calcio italiano ed europeo.

La gestione attenta di Pedro da parte di Sarri riflette anche la cura con cui la società biancoceleste sta seguendo la preparazione atletica e la condizione fisica dei suoi elementi più importanti. L’obiettivo è chiaro: arrivare a ogni partita nelle migliori condizioni possibili, sfruttando al massimo le risorse tecniche e umane a disposizione.

Per la Lazio, il contributo di Pedro sarà probabilmente decisivo nella sfida contro il Sassuolo, una gara che potrebbe dare indicazioni importanti sulle ambizioni stagionali della squadra. Sarri e tutto l’ambiente biancoceleste puntano quindi a un rendimento brillante del loro numero 7, che potrebbe essere uno degli uomini chiave per raggiungere gli obiettivi prefissati.