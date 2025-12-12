Lazio, quale sarà il futuro di Mandas? Lui vorrebbe giocare in quel campionato - Lazio News 24

Lazio, il futuro di Mandas si complica: l’Olympiacos spinge per il ritorno in patria

Il futuro di Christos Mandas continua a essere uno dei dossier più delicati in casa Lazio, soprattutto ora che, secondo quanto riportato da La Repubblica, il giovane portiere avrebbe aperto concretamente alla possibilità di fare ritorno in patria. L’Olympiacos lo ha inserito in cima alla propria lista dei desideri e avrebbe già manifestato un forte interesse per portarlo ad Atene nella prossima finestra di mercato.

Il club greco può contare sulle ingenti risorse finanziarie del suo proprietario, Evangelos Marinakis, figura di grande peso anche nel panorama calcistico internazionale, essendo al timone del Nottingham Forest in Premier League. La presenza di un investitore così solido rende l’Olympiacos un’opzione particolarmente appetibile per Mandas, che vedrebbe nel ritorno in patria un’opportunità per giocare con continuità e inserirsi in un progetto ambizioso.

In questo scenario, però, resta da capire quale sarà la posizione della Lazio. Il portiere è considerato un elemento di prospettiva, sul quale il club biancoceleste ha investito e che ha mostrato margini di crescita interessanti. Per questo motivo, al momento non esiste alcun accordo tra l’Olympiacos e la società di Claudio Lotito. La Lazio non sembra intenzionata a lasciarlo partire a cuor leggero, soprattutto senza un’offerta ritenuta adeguata.

La pista greca, tuttavia, è reale e va monitorata con attenzione. Mandas, consapevole della concorrenza interna e delle gerarchie ancora da definire, starebbe valutando tutte le opzioni per il proprio futuro, compresa quella di un trasferimento che gli garantirebbe un ruolo da protagonista. L’Olympiacos, dal canto suo, appare determinato a insistere e non è escluso che possa tornare alla carica con una proposta più convincente.

Per la Lazio, la situazione rappresenta un bivio: trattenere un giovane di talento per farlo crescere gradualmente all’ombra di Provedel, oppure considerare un’eventuale cessione per poi reinvestire sul mercato. Le prossime settimane saranno decisive per capire quale direzione prenderà il club biancoceleste e quale sarà il destino di Mandas, sempre più corteggiato in patria e sempre più al centro delle strategie future della Lazio.