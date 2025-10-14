Lazio, il punto sull’infermeria: Sarri spera di recuperare questi giocatori

Lazio, emergenza senza fine: Sarri in ansia per Castellanos, Zaccagni e Rovella. Il tecnico dei biancocelesti spera in alcuni recuperi

La Lazio di Maurizio Sarri continua a vivere un periodo complicato, segnato da una lunga serie di infortuni che sta mettendo a dura prova la rosa biancoceleste. L’ultimo stop, quello di Taty Castellanos, ha ulteriormente aggravato una situazione già critica. Secondo il dottor Rodia, responsabile sanitario del club, la pausa per le nazionali potrebbe aiutare il recupero di alcuni giocatori, ma la realtà appare molto meno confortante: la Lazio dovrà comunque fare i conti con diverse assenze pesanti nelle prossime settimane.

Il tecnico biancoceleste dovrà rinunciare non solo a Castellanos, ma anche a Zaccagni, alle prese con una lesione all’adduttore sinistro, e a Rovella, fermato da una fastidiosa pubalgia. Una serie di defezioni che rischia di condizionare pesantemente le scelte tattiche di Sarri, soprattutto in vista della delicata trasferta contro l’Atalanta. A questi si aggiungono i lungodegenti Dele-Bashiru e Gigot, entrambi fuori lista e ancora lontani dal rientro in campo.

Qualche piccolo segnale positivo arriva però da Lazzari, Patric e Isaksen, rientrati in gruppo dopo i rispettivi problemi fisici. Tuttavia, come riportato dal Corriere dello Sport, Sarri ha chiarito che Isaksen non è ancora al meglio della condizione: l’attaccante danese, infatti, ha dovuto fermarsi per un lungo periodo a causa della mononucleosi, e il suo recupero sarà graduale.

Sul fronte infermeria, anche Vecino ha ripreso ad allenarsi con il resto della squadra sabato scorso e verrà ricontrollato oggi alla ripresa degli allenamenti a Formello. Situazioni da monitorare attentamente anche per Marusic e Pellegrini: il primo sembra in via di recupero dopo una lesione di basso grado al bicipite femorale sinistro, mentre il secondo dovrà ancora attendere prima di tornare a disposizione, complice un trauma contusivo-distorsivo al ginocchio destro rimediato contro il Genoa.

In casa Lazio, quindi, la preoccupazione resta alta. La sosta potrà aiutare a recuperare qualche pedina, ma Sarri sa bene che il suo gruppo non è ancora in condizioni ottimali per affrontare il ciclo di partite che lo attende. L’obiettivo sarà limitare i danni e gestire con intelligenza le risorse, in attesa di riavere a disposizione tutti gli uomini chiave per rilanciare una Lazio che, tra acciacchi e difficoltà, cerca di ritrovare continuità e fiducia. LEGGI ANCHE >>> Infortuni Lazio, parla il coordinatore dello staff medico Rodia: «Situazione critica? Non siamo preoccupati in casa Lazio»