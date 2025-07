Lazio: Gila promuove Provstgaard: «É sempre sul pezzo e concentrato; cerco di aiutarlo come posso»

Lazio, Mario Gila promuove Provstagaard: le parole del difensore spagnolo sul giovane compagno di reparto danese

Archiviata la prima amichevole estiva contro la Primavera (vinta 3-0 con gol di Pedro, Cancellieri e Basic), la nuova Lazio di Maurizio Sarri inizia a prendere forma. Il test, utile per mettere minuti nelle gambe e riprendere confidenza con il campo, è stato soprattutto un’occasione per valutare il ritorno alle idee tattiche del tecnico dopo l’interregno di Baroni. Tra i giocatori più coinvolti e già abituati alle richieste del Comandante c’è Mario Gila, uno dei punti fermi della retroguardia biancoceleste.

Il difensore spagnolo, intervistato da Lazio Style Radio nel post-partita, ha fatto il punto sulla fase iniziale della preparazione, sul nuovo stile difensivo e sull’inserimento di alcuni giovani promettenti. Tra questi, Gila ha dedicato parole di grande apprezzamento a Oliver Provstgaard, il giovane difensore che sta mostrando doti importanti e una mentalità da vero professionista. Le sue dichiarazioni, che traspare tra ambizioni e voglia di riscatto dopo una stagione complicata, si sono concentrate in particolare sull’impatto positivo del compagno di reparto. Provstgaard, infatti, si è subito messo in mostra per la sua concentrazione e la sua predisposizione al lavoro, elementi che lo rendono un candidato serio per un ruolo nella difesa di Sarri.

L’IMPATTO DI PROVSTGAARD – «Provstgaard è fortissimo, ha la mentalità giusta per essere un calciatore professionista. Sta sempre sul pezzo, concentrato: è da ammirare e molto tosto. Siamo contenti di averlo in squadra. Cerco di aiutarlo il più possibile e se starà al 100% potrà anche giocare con noi per darci una mano.»