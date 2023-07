Lazio, Provedel: «Prossima stagione? Dobbiamo passare il turno in Champions» Le parole del portiere biancoceleste

Intercettato da Sky Sport, il portiere della Lazio, Ivan Provedel, ha parlato di motori e anche del futuro dei biancocelesti. Di seguito le sue parole:

OBIETTIVI– «L’obiettivo sarà quello di passare il turno in Champions League. Mi voglio divertire, godermi in ogni singolo momento. È il modo per fare del proprio meglio »

