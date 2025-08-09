Lazio, ultimi ritocchi prima del debutto: tra vittorie, infortuni e speranze. Il programma completo dei biancocelesti

La preparazione estiva della Lazio volge al termine, con la squadra biancoceleste che ha appena archiviato una convincente vittoria in amichevole contro il Burnley. Il successo, maturato in terra inglese grazie al gol di Matteo Cancellieri, rappresenta un segnale positivo in vista dell’imminente inizio della stagione. Dopo il match, la squadra farà rientro a Roma in serata, dove domenica mattina è prevista una seduta di scarico presso il centro sportivo di Formello. Lunedì sarà dedicato al riposo, mentre martedì pomeriggio riprenderanno gli allenamenti in vista dell’ultimo test estivo.

L’appuntamento finale è fissato per sabato 16 agosto a Rieti, dove la Lazio affronterà l’Atromitos. Tuttavia, non mancano le incognite sul fronte infermeria. Patric sarà sicuramente assente: il difensore spagnolo dovrà restare fermo per almeno un mese a causa di un infortunio alla coscia. Out anche Isaksen, ancora in fase di recupero dalla mononucleosi.

Restano da valutare le condizioni di altri tre giocatori: Gigot, alle prese con una lombosciatalgia, Belahyane, che ha saltato la trasferta inglese per una distorsione alla caviglia, e Vecino, fermatosi prima della partenza per Burnley per un affaticamento muscolare alla coscia sinistra. Lo staff medico monitorerà attentamente l’uruguaiano nei prossimi giorni, con la speranza che lo stop sia stato tempestivo e abbia scongiurato una lesione più seria.

Con l’ultimo test alle porte e il campionato alle calcagna, la Lazio punta a ritrovare la miglior condizione fisica e a recuperare gli acciaccati. L’obiettivo è arrivare al debutto stagionale con la rosa più competitiva possibile, pronta a confermare le ambizioni e a regalare emozioni ai tifosi.