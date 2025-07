Lazio, la probabile formazione di Sarri con la Primavera

Lazio, la probabile formazione di Sarri nell’amichevole con la Primavera. Ecco le possibili scelte del tecnico biancoceleste

Questa sera alle ore 20:00, al campo Fersini di Formello, la Lazio di Maurizio Sarri scende in campo per la prima partita della sua estate. Il tradizionale test in famiglia contro la formazione Primavera di mister Punzi darà il via al ciclo di amichevoli e offrirà le prime, importanti indicazioni sul lavoro svolto in ritiro. Sarà l’occasione per i tifosi di vedere all’opera i nuovi acquisti e per il tecnico di testare uomini e schemi in vista della nuova stagione.

Le probabili scelte di Sarri: Provedel in porta, Gila-Provstgaard al centro

Le gerarchie tra i pali potrebbero avere già una prima indicazione. Con Mandas fermato dalla febbre nell’ultimo giorno di allenamento, a difendere la porta dovrebbe esserci Ivan Provedel. In difesa, salvo sorprese, sulle fasce agiranno Marusice il nuovo acquisto Nuno Tavares. Al centro, invece, Sarri potrebbe dare spazio a una coppia inedita e provata spesso nelle ultime sedute tattiche, formata da Mario Gila e dal giovane danese Provstgaard.

Ballottaggio in regia, Dele-Bashiru subito titolare?

A centrocampo l’attesa è tutta per il nuovo arrivato Fysayo Dele-Bashiru, pronto a partire dal primo minuto nel ruolo di mezzala al fianco dell’insostituibile Mattéo Guendouzi. L’unico vero dubbio di formazione riguarda il ruolo di regista, dove è aperto un serrato ballottaggio tra Nicolò Rovella e Danilo Cataldi, con il primo leggermente favorito per iniziare la gara.

Attacco a rotazione e le assenze pesanti

In attacco, Sarri ha in mente di ruotare i due tridenti a disposizione tra il primo e il secondo tempo. La prima frazione di gioco dovrebbe vedere in campo il trio composto da

,

e

. Non prenderanno parte al match gli infortunati

e

, che stanno ancora completando i rispettivi protocolli riabilitativi. Probabile, inoltre, un turno di riposo a scopo precauzionale per

e

, gestiti negli scorsi giorni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Provstgaard, Nuno Tavares; Guendouzi, Rovella, Dele-Bashiru; Cancellieri, Castellanos, Pedro. A disp.: Mandas, Furlanetto, Renzetti, Lazzari, Hysaj, Pellegrini, Romagnoli, Gigot, Patric, Ruggeri, Cataldi, Belahyane, Vecino, Basic, Pinelli, Zaccagni, Isaksen, Noslin, Sanà Fernandes, Dia. All.: Sarri