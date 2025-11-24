 Lazio, primo tempo da sogno contro il Lecce: i biancocelesti hanno praticamente dominato. I numeri premiano la squadra di Sarri
Lazio, primo tempo da sogno contro il Lecce: i biancocelesti hanno praticamente dominato. I numeri premiano la squadra di Sarri

33 minuti ago

Sarri
Dc Roma 31/08/2025 - campionato di calcio serie A / Lazio-Hellas Verona / foto Domenico Cippitelli/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, il primo tempo è stato dominato dagli uomini di Sarri. Una prestazione di assoluto livello anche se non ha permesso di mettere il risultato al sicuro

La Lazio torna a brillare e lo fa con una prestazione di altissimo livello contro il Lecce, confermando una crescita evidente sia sul piano del gioco sia su quello della personalità. La squadra biancoceleste, modellata con cura e precisione dallo stile del Comandante, ha dominato l’incontro dall’inizio alla fine, mostrando una fluidità e una qualità che non si vedevano da settimane. La Lazio, infatti, non si è limitata a vincere: ha convinto, ha costruito e ha espresso un calcio limpido, verticale e rapido, proprio come chiede il suo allenatore.

I dati del primo tempo raccontano perfettamente la supremazia della Lazio. Come riportato dal Corriere dello Sport, i biancocelesti hanno chiuso la prima frazione con numeri impressionanti: 72% di possesso palla, 10 tiri a 0 e almeno cinque-sei occasioni nitide costruite con grande naturalezza. È stata una delle migliori prove stagionali della squadra, capace di schiacciare il Lecce nella propria metà campo e di imporre un ritmo altissimo sin dai primi minuti.

La regia di Cataldi è stata il cuore pulsante del gioco della Lazio. Con un solo tocco, il centrocampista riusciva a illuminare le linee di passaggio, liberando Guendouzi e Basic alle spalle della mediana avversaria oppure innescando gli inserimenti di Isaksen e Zaccagni quando stringevano verso il centro. La palla scorreva veloce, i movimenti erano sincronizzati e la squadra sembrava sapere già in anticipo quale sarebbe stata la giocata successiva. Una Lazio così armonica e fluida non si vedeva da tempo, e il pubblico dell’Olimpico ha potuto assistere a una manovra che è sembrata un ritorno ai momenti migliori dell’era Sarri.

Secondo il Corriere della Sera, era addirittura dal febbraio scorso, nella sfida contro il Monza, che la Lazio non chiudeva un primo tempo di Serie A con almeno 10 conclusioni senza subirne nemmeno una. Questo dato conferma che il gioco verticale e pulito della squadra sta tornando a esprimersi con continuità e convinzione. La Lazio, infatti, ha ritrovato fiducia nelle proprie idee, nei propri automatismi e nella propria identità offensiva.

La vittoria contro il Lecce non è soltanto un risultato positivo, ma un segnale fortissimo: la Lazio è tornata a dettare il ritmo, a imporre le proprie geometrie e a mostrare quella brillantezza che aveva smarrito nelle prime giornate. Un passo in avanti importante, che ridà entusiasmo alla squadra e ai tifosi in vista dei prossimi impegni.

