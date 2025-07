Lazio, è di Pedro il primo gol del nuovo corso di Maurizio Sarri

Il nuovo corso della Lazio di Maurizio Sarri inizia dalla certezza di Pedro: è dello spagnolo il primo gol della nuova stagione

La Lazio di Maurizio Sarri ha messo a segno il suo primo gol stagionale, e a siglarlo è stato Pedro, nel test amichevole contro la Lazio Primavera. Al 42′ del match, lo spagnolo ha illuminato la manovra offensiva dei biancocelesti, rompendo l’equilibrio e portando in vantaggio la squadra del Comandante.

L’azione che ha portato alla rete è stata un esempio di intesa e precisione. Dopo una palla impennata di testa da Noslin all’interno dell’area di rigore, Pedro ha dimostrato tutta la sua classe e il suo fiuto per il gol. Con uno stop impeccabile, ha controllato il pallone e, con la rapidità che lo contraddistingue, ha concluso a giro con il sinistro, trafiggendo il portiere Bosi. Un gesto tecnico pulito e decisivo, che ha fissato il risultato sull’1-0 e ha regalato il primo sorriso in questa preparazione estiva.

Questo gol, seppur in un’amichevole, assume un significato particolare. Pedro, veterano del reparto offensivo, conferma la sua importanza negli schemi di Sarri e la sua capacità di essere letale anche in spazi ridotti. La rete dello spagnolo è un segnale positivo per il tecnico, che vede i suoi attaccanti iniziare a trovare la via del gol già nelle prime uscite stagionali. La collaborazione con Noslin, autore dell’assist di testa, suggerisce anche una potenziale intesa tra i due, un aspetto che Sarri cercherà sicuramente di sviluppare ulteriormente nel corso del ritiro. Il primo squillo della Lazio in questa nuova annata porta la firma di un campione, a dimostrazione che l’esperienza e la qualità possono fare la differenza fin dai primi passi.