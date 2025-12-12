Lazio Primavera, grande vittoria nel derby: un successo destinato a rimanere nella storia - Lazio News 24

Lazio Primavera, vittoria nel derby: rimonta e 2-1 alla Roma. La situazione attuale

La Lazio Primavera conquista il derby della capitale superando la Roma per 2-1 in una sfida intensa, combattuta e decisa soltanto nei minuti finali. Una vittoria pesante per i biancocelesti, che confermano il percorso di crescita sotto la guida di mister Scalisi e mettono in cassaforte tre punti dal grande valore simbolico oltre che di classifica.

Il match è iniziato in salita per la Lazio, con la Roma che trova il vantaggio al 35’, grazie alla rete di Litti che sfrutta al meglio un’azione manovrata dei giallorossi. I biancocelesti però non si disuniscono e mantengono ordine, compattezza e intensità, aspettando il momento giusto per reagire.

La risposta della Lazio arriva nella ripresa: al 67’ un episodio favorevole cambia l’inerzia della gara. Un cross teso dei biancocelesti provoca l’autogol di Buba Aboubacar, che nel tentativo di anticipare l’avversario devia il pallone nella propria porta, ristabilendo l’equilibrio.

Il finale è tutto a tinte biancocelesti. La Lazio continua a spingere e trova il gol decisivo al 90’+1 con Calvani, subentrato nella ripresa: il difensore è il più rapido a ribadire in rete una palla vagante in area, facendo esplodere la panchina e i compagni.

Il derby si chiude con un finale nervoso: vengono espulsi prima l’allenatore laziale Scalisi, poi il romanista Nardin, segno della tensione accumulata in una sfida sempre molto sentita.

Di seguito il tabellino riassuntivo del derby Primavera:

Roma-Lazio 1-2

Marcatori: 35’ Litti (R), 67’ aut. Buba Aboubacar (L), 90’+1 Calvani (L).

Ammoniti: Romano (R), Muñoz (L), Almaviva (R), Montano (L).

Espulsi: Scalisi (L), Nardin (R).

Con questa vittoria, la Lazio Primavera consolida la propria identità e manda un segnale importante al campionato: la squadra c’è, ha carattere e sa imporre la propria presenza anche nelle sfide più delicate.

