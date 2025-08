La Lazio Primavera si rinforza: in arrivo l’esterno Kleo Shpuza

Lazio Primavera, nuovo rinforzo per gli aquilotti: dall’Udinese arriva Kleo Shpuza, giovane esterno nel giro delle nazionali giovanili dell’Albania

La Lazio Primavera si prepara ad accogliere un nuovo rinforzo di prospettiva. Come riportato dalla Gazzetta Regionale, il settore giovanile biancoceleste sta per formalizzare l’arrivo di Kleo Shpuza, un esterno classe 2007 di proprietà dell’Udinese. Nei giorni scorsi, l’operazione sembrava aver subito un rallentamento, finendo in una fase di stallo che aveva preoccupato i tifosi e gli addetti ai lavori. Tuttavia, la situazione si è sbloccata e il giovane calciatore albanese è ora pronto a unirsi alla squadra allenata da Punzi.

Il trasferimento di Shpuza è legato ad alcune condizioni particolari. Prima di raggiungere Formello, il ragazzo prenderà parte al ritiro con l’Albania Under 19. Al suo ritorno, si aggregherà alla Primavera della Lazio. L’accordo prevede una clausola che assegna all’Udinese una percentuale sulla futura rivendita del giocatore, che oscilla tra il 30% e il 40%. Per il momento, l’esterno verrà tesserato come “giovane di serie”, in attesa di definire meglio la sua posizione contrattuale. Tra ottobre e novembre, infatti, se gli ostacoli legati al blocco del mercato della Lazio dovessero essere superati, le due parti si incontreranno nuovamente per discutere e formalizzare il contratto definitivo. L’arrivo di Shpuza è un segnale di come il club biancoceleste stia lavorando per potenziare il proprio vivaio, puntando su giovani talenti che possano contribuire al futuro della prima squadra.