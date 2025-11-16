 Lazio Primavera, obiettivo rilancio: le possibili mosse di mister Punzi per risalire la classifica dopo un periodo non facile
Lazio Primavera, obiettivo rilancio: le possibili mosse di mister Punzi per risalire la classifica dopo un periodo non facile

Lazio Primavera in difficoltà: la pausa per riflettere e preparare il rilancio. I ragazzi di mister Punzi vogliono partire forti alla ripresa.

Sono giorni di pausa e riflessione per la Lazio Primavera, che approfitta della sosta per ricaricare le energie e analizzare un inizio di stagione tutt’altro che semplice. La squadra allenata da Punzi arriva alla pausa con un bilancio preoccupante: nelle ultime quattro partite, i baby biancocelesti hanno collezionato tre sconfitte e un pareggio, evidenziando le difficoltà incontrate sul campo e la necessità di un immediato cambio di passo.

L’ultimo successo della Lazio Primavera risale al 4 ottobre, in una vittoria casalinga contro l’Inter, che sembrava poter dare slancio alla stagione. Da quel momento, però, i risultati sono stati negativi: sconfitte contro Cesena, Juventus e Sassuolo, intervallate soltanto dal pareggio per 1-1 contro il Milan. Una serie di prestazioni che ha fatto emergere problemi sia nella fase difensiva sia in quella offensiva, con la squadra che fatica a trovare continuità e a mantenere la concentrazione per tutti i 90 minuti.

La classifica attuale della Lazio Primavera riflette queste difficoltà. Con 11 punti, i biancocelesti occupano il quindicesimo posto, a sole quattro lunghezze dalla zona retrocessione. Numeri che impongono un segnale forte e immediato: il rischio di scivolare ulteriormente in classifica è concreto e serve un’inversione di rotta per mantenere viva la speranza di una stagione positiva.

Il tecnico Punzi e il suo staff stanno già lavorando su questo fronte, cercando di individuare gli aspetti tattici e mentali da migliorare. La pausa per le nazionali offre l’occasione ideale per analizzare le partite precedenti, correggere gli errori e preparare al meglio la prossima sfida contro il Verona. Sarà fondamentale recuperare giocatori chiave e affinare l’intesa tra i reparti, così da poter tornare a competere con maggiore efficacia e fiducia.

La prossima partita rappresenta un vero e proprio banco di prova per la Lazio Primavera: un’occasione per dimostrare maturità, grinta e capacità di reazione. Solo con una prestazione convincente i giovani biancocelesti potranno avvicinarsi alla zona di metà classifica e riprendere il percorso verso una stagione meno complicata. I tifosi, pur consapevoli delle difficoltà, restano fiduciosi: la qualità della rosa e il lavoro dello staff tecnico possono ancora trasformare questo avvio incerto in un percorso di crescita e soddisfazioni per la Lazio Primavera.

