Lazio Primavera, Punzi carica la squadra: «Come ogni esordio ti lascia qualcosa dal punto di vista dell’emozione e della curiosità»

Lazio Primavera, Punzi suona la carica i giovani biancocelesti: «Pronti all’esordio col Genoa!»

Il nuovo cammino della Primavera della Lazio è ormai alle porte e l’attesa cresce in tutto l’ambiente capitolino. Alla vigilia del debutto contro il Genoa, fissato alle ore 11:00 per la prima giornata del campionato Primavera 1, il tecnico Francesco Punzi ha rilasciato dichiarazioni ai canali ufficiali della società, mostrando equilibrio e fiducia in vista dell’inizio.

L’allenatore ha rimarcato l’importanza di affrontare il primo appuntamento con la giusta mentalità, sottolineando il mix di emozione e concentrazione che accompagna sempre il via a una nuova avventura: «Come ogni esordio ti lascia qualcosa dal punto di vista dell’emozione e della curiosità per vedere i progressi effettuati dalla squadra. Siamo molto concentrati, i ragazzi hanno lavorato molto bene in questo periodo. Abbiamo tutto ciò che serve per prepararci al meglio. Speriamo di essere pronti a questo esordio. Siamo fiduciosi e pronti per questo inizio».

Uno degli aspetti toccati da Punzi è stato il tema climatico: giocare a metà mattinata, in piena estate, non sarà semplice. «La temperatura credo che sarà molto alta perché la partita inizia alle 11:00 e finirà alle 13:00. Siamo in piena estate, ma sarà una variante per tutte le squadre. Dobbiamo raccogliere tutte le energie fisiche e mentali», ha spiegato il mister, convinto che la gestione delle forze sarà determinante.

Il tecnico ha insistito anche sulla necessità di mantenere serenità e pazienza: «Tutti gli inizi lasciano un’incognita in più, ma dovremo essere bravi a trasmettere quella giusta tranquillità ai ragazzi che quotidianamente stanno aumentando il grado di concentrazione verso l’esordio».

La formazione biancoceleste si prepara dunque a un torneo competitivo, con l’obiettivo di costruire identità, continuità e solidità. Il confronto con il Genoa rappresenterà subito un banco di prova probante, dato che i rossoblù sono considerati tra i settori giovanili più organizzati d’Italia.

Con emozione ma anche grande determinazione, Punzi ha voluto caricare i suoi ragazzi: l’avventura della Primavera laziale comincia con ambizioni chiare e la volontà di crescere passo dopo passo.