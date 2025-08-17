Lazio Primavera, Pinelli ko all’esordio: il giovanissimo biancoceleste è stato operato al setto nasale

Lazio Primavera, Genoa vince con i biancocelesti ma Pinelli si ferma: frattura al setto nasale per il centrocampista

L’esordio stagionale della Primavera del Genoa si è rivelato agrodolce: la squadra rossoblù ha superato la Lazio per 2-1, ma ha inflitto anche una tegola importante. Il centrocampista biancoceleste Pietro Pinelli, classe 2006, ha riportato la frattura composta del setto nasale durante uno scontro di gioco.

L’episodio è avvenuto nel corso della gara valida per la prima giornata del campionato di Primavera 1: il giovane talento, impegnato a contrastare un’avanzata genoana, ha subito un colpo al volto che ha reso necessario l’intervento immediato. Nonostante la difficoltà, la squadra ligure è riuscita a portare a casa un risultato positivo, mostrando una buona reazione e solidità nelle fasi decisive del match.

Nella giornata di oggi, Pinelli è stato sottoposto a un intervento chirurgico per risolvere il problema al setto nasale. L’operazione, eseguita dal Dott. Giovanni Mancini presso Villa Mafalda, è perfettamente riuscita e ha consentito al centrocampista di iniziare il percorso di recupero. L’equipe medica ha confermato che, nonostante il trauma, la frattura sia composta, riducendo così i tempi di recupero previsti.

Il club rossoblù ha subito espresso vicinanza al giovane giocatore, augurandogli una pronta ripresa e sottolineando l’importanza di tutelare i propri talenti. Questo incidente, seppur sfortunato, non oscura la buona prestazione della Lazio Primavera, capace di ottenere i primi tre punti della stagione in trasferta.

Il percorso di Pinelli sarà seguito con attenzione dallo staff medico e tecnico, con l’obiettivo di reintegrarlo quanto prima nella rosa. Il talento del 2006 rimane una pedina fondamentale per il progetto giovanile del club capitolino, e il suo rientro sarà un segnale importante per la squadra in vista delle prossime giornate di campionato.