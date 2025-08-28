 Lazio Primavera, Punzi a LSC: «Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto così»
Connect with us

Hanno Detto

Lazio Primavera, Punzi a LSC: «Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto così»

Hanno Detto

Romulo: «La Lazio mi ha dato più di quel merito. Riesco sempre a seguirla. Il ricordo più bello è questo. Su Sarri...»

Hanno Detto

Lazio, Cancellieri non ha dubbi: «Nel 2022, ho voluto da subito la Lazio. Amo giocare qui, mi piace tutto di questo club»

Hanno Detto

Lazio Verona, parla Zanetti: «La Lazio è una grandissima squadra con un grandissimo allenatore»

Hanno Detto

Lazio, parla Cancellieri: «Nella mia prima avventura in biancoceleste avevo poche partite alle spalle, ora sono cresciuto»

Hanno Detto

Lazio Primavera, Punzi a LSC: «Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto così»

Lazio news 24

Published

2 giorni ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Lazio Primavera, Punzi: «Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto così». Le sue dichiarazioni

Dopo un avvio di stagione in salita, segnato da due sconfitte consecutive contro Genoa e Cagliari, il tecnico della Lazio Primavera, Francesco Punzi – allenatore romano classe 1985, alla guida del settore giovanile biancoceleste – ha preso la parola ai microfoni di Lazio Style Channel. Nel suo intervento, Punzi ha analizzato con lucidità il momento della squadra, facendo il punto sulle difficoltà iniziali e sulle aree su cui lavorare per invertire la rotta.

PAROLE – «Sicuramente dopo la partita lo stato d’animo non è stato dei migliori. L’inizio di campionato non ci sorride. Il nostro lavoro ci impone di ripartire immediatamente e lo abbiamo fatto analizzando dettagliatamente la gara, ripartendo anche dalle cose buone che ci sono state in queste prime due sfide. Ora dobbiamo invertire il trend per quanto riguarda i risultati. Siamo consci della responsabilità che abbiamo e quindi dobbiamo gestire questi momenti, senza farci condizionare dai risultati e credere in quello che stiamo facendo infondendo fiducia nei nostri ragazzi che riteniamo in grado di invertire il cammino.

Se non si commettessero errori le partite finirebbero 0-0. Vorremmo essere più cinici dal punto di vista offensivo ed evitare le disattenzioni difensive. Ora dobbiamo concedere il meno possibile e far sì che gli avversari per avere un’occasione debbano produrre tantissimo. Noi siamo stati leggeri contro Genoa e Cagliari e l’abbiamo pagato. Dobbiamo lavorare sulle nostre qualità perché siamo adatti per questa categoria. Sulla fase offensiva si può lavorare con più facilità, l’obiettivo è dare il meglio possibile quotidianamente: quello che si produce si raccoglie. Questo è il momento in cui si fa la differenza. Abbiamo una società che ci sostiene, come noi sosterremo i nostri ragazzi.

L’esperienza ci deve dare la possibilità di capire che anche se siamo formati fisicamente, non lo sono come età. Questo è un anno importante per noi e per tutti, quindi sentono il peso di questa cosa. Devono avere più a mente le cose che stanno facendo bene, lavorando sul campo su quello che stanno sbagliando. Hanno 17 e 18 anni con quello che ne consegue».

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.