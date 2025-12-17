 Lazio Primavera, la squadra di Punzi farà visita al Parma: la designazione arbitrale per il match di campionato
Connect with us

News

Lazio Primavera, la squadra di Punzi farà visita al Parma: la designazione arbitrale per il match di campionato

Published

4 secondi ago

on

By

Punzi Lazio Primavera

Lazio Primavera, i biancocelesti pronti a scendere in campo in casa del Parma. Una partita molto delicata per diversi motivi. Le ultime

La Lazio Primavera giocherà contro il Parma un match sicuramente molto importante per dare continuità ai risultati arrivati in questi ultimi giorni. Non si preannuncia comunque una trasferta facile visto che i Ducali sono a due punti dalla vetta.

LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste

E’ stata resa nota la designazione arbitrale per il match della squadra allenata da mister Punzi. Ecco l’elenco completo:

A dirigere la sfida sarà Silvia Gasperotti, fischietto della sezione di Rovereto, con gli assistenti Carlo De Luca e Gianluca Scardovi a completare la terna arbitrale

Related Topics:

Copyright 2025 © riproduzione riservata Lazio News 24 - Registro Stampa Tribunale di Torino n. 46 del 07/09/2021 Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 26692 - PI 11028660014 Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a S.S. Lazio S.p.A. Il marchio Lazio è di esclusiva proprietà di S.S. Lazio S.p.A.