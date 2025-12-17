News
Lazio Primavera, la squadra di Punzi farà visita al Parma: la designazione arbitrale per il match di campionato
Lazio Primavera, i biancocelesti pronti a scendere in campo in casa del Parma. Una partita molto delicata per diversi motivi. Le ultime
La Lazio Primavera giocherà contro il Parma un match sicuramente molto importante per dare continuità ai risultati arrivati in questi ultimi giorni. Non si preannuncia comunque una trasferta facile visto che i Ducali sono a due punti dalla vetta.
LEGGI ANCHE >>> Ultimissime Lazio LIVE: ecco le novità in casa biancoceleste
E’ stata resa nota la designazione arbitrale per il match della squadra allenata da mister Punzi. Ecco l’elenco completo:
A dirigere la sfida sarà Silvia Gasperotti, fischietto della sezione di Rovereto, con gli assistenti Carlo De Luca e Gianluca Scardovi a completare la terna arbitrale
