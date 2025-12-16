Lazio Primavera, ottimo pareggio contro il Torino per gli uomini di Punzi. Il resoconto del match

Lazio Primavera, la squadra di Punzi ottiene un buon punto in casa del Torino e si porta a +3 sulla zona retrocessione. Il resoconto del match

Nell’anticipo della sedicesima giornata del campionato Primavera 1, la Lazio Primavera conquista un pareggio importante contro il Torino, chiudendo il match sul risultato di 2-2 al termine di una gara intensa e ricca di colpi di scena. Un punto prezioso per i biancocelesti, che consente alla squadra capitolina di portarsi momentaneamente a +3 sulla zona retrocessione, obiettivo fondamentale in questa fase delicata della stagione.

La sfida andata in scena tra Lazio Primavera e Torino è stata caratterizzata da un primo tempo molto equilibrato, nel quale entrambe le formazioni hanno badato soprattutto a non scoprirsi. I ritmi non sono stati particolarmente elevati nei primi 45 minuti, con poche occasioni degne di nota e grande attenzione tattica da parte di entrambe le squadre. Il risultato di 0-0 all’intervallo rispecchiava fedelmente quanto visto in campo.

La ripresa, invece, ha offerto tutt’altro copione. Il Torino è entrato in campo con maggiore aggressività e ha trovato il gol del vantaggio al 64’ grazie a Ferraris, bravo a sfruttare una disattenzione della retroguardia biancoceleste. La Lazio Primavera, però, ha avuto il merito di reagire immediatamente, trovando il pareggio appena due minuti dopo con Bordon, che ha rimesso il match in equilibrio facendo esplodere la panchina laziale.

La partita è diventata così più aperta e spettacolare. Al 76’ è stato ancora Ferraris a colpire per il Torino, firmando la sua doppietta personale e riportando avanti i granata. Un colpo duro per la Lazio Primavera, che però non ha mai smesso di crederci, continuando a spingere alla ricerca del gol del pareggio.

La determinazione dei biancocelesti è stata premiata nei minuti di recupero. Al quarto minuto dei sei concessi dall’arbitro, Sulejmani ha trovato la rete del definitivo 2-2, salvando la Lazio Primavera da una sconfitta che sarebbe stata pesante in ottica classifica. Un gol fondamentale, che testimonia lo spirito di sacrificio e la voglia di lottare fino all’ultimo secondo da parte della squadra.

Questo pareggio permette alla Lazio Primavera di muovere la classifica e di affrontare con maggiore fiducia i prossimi impegni del campionato. La strada verso la salvezza è ancora lunga, ma prestazioni come questa dimostrano che il gruppo ha carattere e qualità per raggiungere l’obiettivo.