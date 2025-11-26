Lazio Primavera, testa alla trasferta di Bergamo: la designazione arbitrale per una sfida molto delicata

Lazio Primavera, contro l’Atalanta si è costretti a vincere per dare una svolta alla stagione. Ecco la designazione arbitrale della sfida di Bergamo

La Lazio Primavera continua a vivere un periodo particolarmente difficile, evidenziato dall’ultima sconfitta rimediata contro il Verona, la quarta nelle ultime cinque gare di campionato. I giovani biancocelesti sembrano non riuscire a invertire la rotta e la vittoria manca ormai da più di un mese e mezzo. L’ultima gioia risale al 4 ottobre, quando la Lazio Primavera riuscì a imporsi sull’Inter, ma da allora è iniziata una serie di risultati negativi che ha visto i ragazzi di mister Punzi collezionare quattro sconfitte e un pareggio.

Il rendimento altalenante della Lazio Primavera è sotto gli occhi di tutti: la squadra fatica a trovare continuità sia in fase offensiva sia in quella difensiva. Nonostante l’impegno dei ragazzi e le indicazioni tattiche di Punzi, il gruppo non riesce a concretizzare quanto costruito in campo, subendo reti in momenti cruciali delle partite e mostrando qualche difficoltà nel gestire la pressione degli avversari.

Il prossimo impegno rappresenta un’occasione importante per provare a interrompere la serie negativa. Domenica 30 novembre, alle 11:00, la Lazio Primavera sarà di scena in trasferta contro l’Atalanta, squadra che attualmente occupa il quinto posto in classifica, a pari merito con il Cesena. La sfida contro i bergamaschi si annuncia complicata: l’Atalanta Primavera è nota per la sua solidità tattica e per il gioco offensivo rapido e verticale, caratteristiche che metteranno alla prova la giovane retroguardia biancoceleste.

La direzione dell’incontro sarà affidata a Stefano Reineri, arbitro della sezione di Como, che sarà coadiuvato dagli assistenti Gianluca Li Vigni e Simone Giuseppe Chimenti. La presenza di una terna arbitrale esperta rappresenta un ulteriore elemento di attenzione per entrambe le squadre, in un match dove ogni dettaglio potrebbe fare la differenza.

La partita contro l’Atalanta sarà dunque un banco di prova fondamentale per la Lazio Primavera: oltre a cercare punti preziosi in chiave classifica, i giovani biancocelesti dovranno dimostrare carattere e determinazione per superare il momento critico. Mister Punzi potrà contare sull’esperienza accumulata nelle prime giornate e sull’abilità di alcuni talenti della rosa che, nonostante le difficoltà, hanno già mostrato lampi di qualità individuale.

In vista di questa trasferta, la Lazio Primavera è chiamata a ritrovare fiducia e compattezza, elementi essenziali per invertire la tendenza negativa e tornare a competere stabilmente ai vertici della classifica del campionato Primavera. La sfida di domenica rappresenta quindi molto più di un semplice incontro: è un’opportunità per dimostrare resilienza e spirito di squadra, fondamentali per il futuro dei giovani biancocelesti.