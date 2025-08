Lazio, caso portieri: Provedel preferito di Sarri. Ma il club vuole giochi Mandas per un motivo economico ben specifico

Il duello per la porta della Lazio è il grande rebus dell’estate di Maurizio Sarri. La competizione tra Ivan Provedel e Christos Mandas è più aperta che mai e, come visto nelle recenti amichevoli, il tecnico sembra intenzionato a portare avanti un’inedita staffetta. La scelta finale non sarà semplice, poiché mette a confronto le preferenze tattiche dell’allenatore con le strategie finanziarie del club.

Provedel, il preferito di Sarri per l’impostazione dal basso

Non è un segreto che Ivan Provedel sia sempre stato il portiere preferito da Maurizio Sarri. Il tecnico ne apprezza in modo particolare la grande capacità di giocare con i piedi e di partecipare attivamente alla costruzione dal basso, un dogma fondamentale del suo calcio. Con 97 partite e ben 21 clean sheet nell’anno del secondo posto, Provedel ha dimostrato di essere un punto fermo, prima che un calo di rendimento spingesse il precedente tecnico Baroni a dare più spazio al suo collega.

Mandas, il futuro e l’asset societario da valorizzare

Dall’altra parte c’è Christos Mandas, il giovane talento greco che rappresenta il futuro del club. Dopo il suo debutto in un delicato derby di Coppa Italia proprio con Sarri nel gennaio 2024, ha saputo conquistarsi spazio fino a diventare titolare nel finale della scorsa stagione. Su di lui, però, pesano anche considerazioni di natura economica: pagato meno di un milione, la società non vuole che perda valore rimanendo in panchina. La sua eventuale cessione in futuro, infatti, garantirebbe una plusvalenza totale, un asset che il club intende proteggere. Lo riferisce Il Messaggero.

Turnover o gerarchia? Una decisione tra campo e mercato

Chi sceglierà Sarri? La sensazione, al momento, è che il turnover tra i pali proseguirà almeno per tutto il precampionato. Questa scelta permette al tecnico di valutare entrambi i portieri, ma risponde anche all’esigenza della società di mantenere alta la valutazione di Mandas in vista delle future finestre di mercato. Sarri avrà tempo fino all’inizio del campionato per prendere una decisione definitiva, consapevole che la sua scelta finale dovrà bilanciare le esigenze del campo con quelle del bilancio.