Lazio, continuano le polemiche contro gli arbitri. Sentite cosa ha detto quel grande opinionista

Lazio, tra polemiche arbitrali, mercato e gestione interna: le analisi di Giulio Cardone dopo Milan–Lazio

Nel dibattito acceso che ha seguito Milan–Lazio, Giulio Cardone, giornalista di Repubblica, è intervenuto ai microfoni di Radiosei analizzando vari aspetti legati alla partita e al momento della Lazio, dalle polemiche arbitrali al silenzio stampa, passando per le prospettive del mercato di gennaio. Un quadro ampio che restituisce la complessità della situazione biancoceleste.

Cardone ha esordito ricordando come il comunicato ufficiale della Lazio sugli arbitri avesse sorpreso tutti, compreso Sarri: «Il comunicato della Lazio aveva spiazzato tutti, Sarri in primis, perché i concetti espressi erano opposti ai suoi. Ma chiarito ciò, non è detto che si debba restare in silenzio dopo quanto visto sabato». La gestione della comunicazione, dunque, secondo Cardone non deve diventare un vincolo a discapito della chiarezza.

Entrando nel merito della direzione arbitrale, il giornalista ha sottolineato come una sfida importante come Milan–Lazio avrebbe meritato un arbitro di maggior esperienza: «Un arbitro all’altezza ci poteva essere. Hanno scelto questo ragazzo che, come ha ricordato Allegri, aveva anche il macigno di Milan–Cremonese». La Lazio, intanto, ha rimodellato la propria strategia istituzionale inserendo Pinzani, ex braccio destro di Rocchi, per migliorare i rapporti con l’AIA. In questo contesto si inseriscono sia lo sfogo di Sarri post Inter–Lazio sia il successivo comunicato societario.

Sul rigore non assegnato alla Lazio, Cardone è netto: «Quello è rigore sempre. Pavlovic ritrae il braccio perché se ne accorge. Fallo di Marusic? Ma quale fallo». Parole che riflettono la frustrazione dell’ambiente biancoceleste dopo un episodio giudicato determinante.

Spazio poi alle scelte tecniche: «Castellanos penso che giochi giovedì; Dia dovrebbe partire dopo Bologna–Lazio, ma la società ha chiesto al Senegal di farlo raggiungere la Nazionale dopo Parma–Lazio». Un calendario fitto che la Lazio cercherà di gestire al meglio.

Infine, il capitolo più atteso: il mercato. «Fabiani ha detto che il presidente ha rassicurato tutti: il mercato si farà, ma a saldo zero. Vedremo il verdetto della commissione il 16 dicembre». Su Insigne, Cardone aggiunge: «A me risulta che l’accordo c’è già, Lotito ha parlato con l’agente D’Amico». Un segnale che il mercato della Lazio potrebbe riservare sorprese nonostante le limitazioni economiche.

