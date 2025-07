Lazio, cosa manca dopo le ultime amichevoli? Ecco il punto di quel giornalista - Lazio News 24

Lazio, tra carattere e limiti offensivi: il commento di Giulio Cardone. La situazione

Intervenuto ai microfoni di Radiosei, il giornalista de La Repubblica, Giulio Cardone, ha analizzato in profondità la recente prestazione della Lazio, sottolineando gli aspetti più interessanti emersi dal match e le implicazioni sul fronte mercato.

Secondo Cardone, la Lazio ha dimostrato una buona dose di personalità, andando oltre le aspettative in un contesto ambientale difficile e contro un’avversaria temibile come quella guidata da José Mourinho. «Pensavo che la Lazio avrebbe incontrato molte più difficoltà – ha spiegato – invece ho visto un gruppo unito, in grado di tenere testa a una gara complicata, con un buon atteggiamento agonistico e un’organizzazione difensiva ben strutturata».

Tuttavia, il giornalista non ha nascosto le sue perplessità riguardo alla fase offensiva della Lazio. La squadra biancoceleste, secondo Cardone, ha mostrato ancora una volta tutti i suoi limiti creativi e la mancanza di veri talenti in grado di fare la differenza negli ultimi trenta metri. «La Lazio soffre l’assenza di un vero numero dieci, un giocatore capace di inventare e rifinire l’azione – ha dichiarato –. Inoltre, manca un esterno offensivo con le caratteristiche di Felipe Anderson, uno che sappia saltare l’uomo con continuità».

Queste lacune aprono interrogativi importanti in chiave mercato. Se da un lato la Lazio ha dato segnali positivi sul piano dell’identità e della compattezza, dall’altro resta evidente la necessità di intervenire per alzare la qualità del reparto offensivo. Il rischio, secondo Cardone, è che senza innesti mirati e di livello, la Lazio fatichi a competere ai massimi livelli in campionato e nelle competizioni europee.

In conclusione, l’analisi del giornalista si muove su un equilibrio tra ottimismo e preoccupazione. La Lazio è viva, ha carattere e sa soffrire, ma per diventare davvero competitiva serve qualcosa in più sul piano tecnico. Un mercato intelligente, capace di colmare le lacune attuali, potrebbe essere decisivo per il futuro della squadra biancoceleste.

La Lazio, insomma, ha una base solida, ma ha bisogno di ritrovare quella brillantezza offensiva che le ha permesso in passato di fare la differenza.