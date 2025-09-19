Pedro, leader indiscusso di questa Lazio. Sentite questa grande analisi importante! - Lazio News 24

Oddi: “Pedro esempio da seguire, la Lazio deve riscattarsi nel derby”. La situazione

In vista dell’attesissimo derby della Capitale, in programma domenica, l’ex difensore Giancarlo Oddi è intervenuto ai microfoni di Radiosei per condividere il suo punto di vista sulla Lazio, analizzando l’approccio della squadra e l’importanza di giocatori chiave come Pedro.

Secondo Oddi, il momento per i biancocelesti è delicato e il derby rappresenta l’occasione perfetta per dare una svolta alla stagione.

«Dalla Lazio mi aspetto una partita con i fiocchi. Serve scendere in campo con le giuste motivazioni, cosa che è mancata troppo spesso finora. A parte la gara con il Verona, che comunque ritengo inferiore alla Roma, non ho visto prestazioni all’altezza. Domenica voglio vedere il riscatto».

L’ex calciatore sottolinea come il derby non sia solo una partita qualsiasi, ma un’occasione per dimostrare il proprio valore, soprattutto dopo un inizio di stagione altalenante.

«È il momento per la Lazio di far capire a tutti – tifosi, società e ambiente – che questa squadra c’è, che non è spenta. Un campionato dignitoso è ancora possibile. Io credo che la rosa, per qualità e potenziale, possa tranquillamente chiudere nella parte alta della classifica».

Pedro, il leader silenzioso della Lazio

Tra i protagonisti più attesi del derby, Pedro è senza dubbio uno dei nomi su cui Oddi punta maggiormente. Lo spagnolo, con la sua esperienza internazionale, è visto come un punto di riferimento dentro e fuori dal campo.

«Pedro è un giocatore speciale, con una mentalità vincente. Ha disputato partite ben più importanti di questa e ogni volta dimostra la sua classe. Per lui il derby non è una sfida come le altre, e lo vive con la passione che serve. Vorrei che tutti in campo mostrassero la stessa voglia, la stessa determinazione che lui mette in ogni minuto giocato».

Oddi ha concluso con una riflessione sulla posta in gioco:

«Questo è il derby della paura, perché entrambe le squadre arrivano da un momento difficile. Una vittoria può cambiare il corso della stagione. Una sconfitta, invece, rischia di appesantire il clima per settimane. Ma con un leader come Pedro, la Lazio può guardare al derby con fiducia».