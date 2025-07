Lazio: Pedro sempre decisivo, le prime reti stanno prendendo forma

Lazio, Pedro apre la stagione della Lazio come aveva chiuso la precedente: segnando; le reti biancocelesti prendono forma per la prossima annata

Il primo gol stagionale della Lazio è arrivato quasi alla fine della prima frazione di gioco, firmato dal solito Pedro a tre minuti dall’intervallo. Dello spagnolo era stato anche l’ultimo gol della scorsa annata, quello segnato a San Siro contro l’Inter che, più che alla Lazio, era servito al Napoli per vincere lo scudetto. Oltre alla rete, l’ex Barcellona è apparso come uno dei pochi giocatori già in discrete condizioni fisiche. Sua la precisione nel cross che ha portato al colpo di testa di Castellanos finito sul palo a metà del primo tempo.

La rete di Pedro è stata un’azione pulita: dopo una rimessa laterale di Marusic e una sponda aerea di Castellanos, con un tocco involontario di Noslin, l’ex Barcellona ha finalizzato al 42′ con un preciso sinistro dopo un dribbling su Bordon (autore poco prima di un salvataggio miracoloso su Dele-Bashiru), trovando l’angolino con un “bacio al palo”. Gli altri tentativi della prima frazione sono rimasti in canna: oltre al palo di Castellanos, ci sono stati un paio di tentativi imprecisi di Noslin, schierato a destra per completare il tridente in assenza di Isaksen. A arrotondare il punteggio sul definitivo 3-0 ci hanno pensato poi Cancellieri a metà ripresa con un “gran gol” (un tiro a giro sul palo lontano) e Toma Basic nel finale. Il croato aveva già sfiorato la rete tre volte in precedenza, colpendo anche una traversa. Vicini alla marcatura sono andati anche Castellanos e Dele-Bashiru nel primo tempo, mentre Dia, Vecino e Rovella hanno avuto le loro chance nella ripresa. La prossima amichevole sarà sabato a Frosinone contro l’Avellino.