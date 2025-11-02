Pedro Lazio, nuovo ruolo per l’attaccante spagnolo: il giocatore chiuderà la sua carriera con il club biancoceleste in questa posizione. Tutti i dettagli!

Pedro Lazio: l’ultima stagione del campione spagnolo in biancoceleste. E Sarri per lui ha pensato una posizione del tutto inedita. Le ultime.

Al termine del match di campionato contro il Pisa, Pedro ha pronunciato parole che hanno lasciato un segno profondo tra i tifosi biancocelesti: «Questa sarà la mia ultima stagione con la Lazio». Con questa dichiarazione, l’attaccante spagnolo ha ufficializzato la sua decisione di chiudere la sua avventura nella Capitale al termine dell’annata in corso.

A luglio, Pedro compirà 39 anni e, come già emerso durante il rinnovo di contratto firmato la scorsa estate, non era prevista alcuna opzione automatica per un prolungamento. Dopo la partita con il Pisa, l’ex Barcellona e Chelsea ha maturato la convinzione definitiva di dire addio al club biancoceleste, con il desiderio di farlo nel miglior modo possibile, contribuendo fino all’ultimo alla causa della squadra.

Durante la scorsa stagione, sotto la guida di Marco Baroni, Pedro era stato uno dei protagonisti assoluti della Lazio, agendo spesso da trequartista nel 4-2-3-1. Con 14 gol e 5 assist, il numero 9 aveva dimostrato di essere ancora decisivo, grazie alla sua intelligenza tattica e alla capacità di incidere nei momenti chiave.

Quest’anno, però, il ritorno di Maurizio Sarri ha cambiato gli equilibri. Il tecnico toscano ha riportato il 4-3-3, costringendo Pedro a un ruolo più esterno, da ala pura, che oggi risulta particolarmente dispendioso per un giocatore della sua età. I numeri lo confermano: in nove presenze di campionato, Pedro ha totalizzato appena 301 minuti e un solo assist, arrivato nella sfida contro il Torino.

Nonostante le difficoltà fisiche e il calo di minutaggio, il campione spagnolo ha dimostrato ancora una volta la sua professionalità e la sua dedizione al gruppo. Nella partita contro il Pisa, Sarri lo ha schierato da falso nueve, ruolo che potrebbe rappresentare una soluzione tattica interessante anche per le prossime gare.

Al termine della stagione, Pedro prenderà una decisione definitiva sul suo futuro: valutare una nuova avventura altrove o concludere la carriera dopo oltre vent’anni di calcio ad altissimo livello. Qualunque sia la scelta, Pedro vuole lasciare la Lazio con onore, aiutando la squadra a raggiungere un piazzamento europeo e trasmettendo ai più giovani il suo spirito vincente, maturato nelle grandi notti di Champions League.