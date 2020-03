Attraverso il proprio profilo Instagram, Patric invita tutti quanti a proteggersi per evitare di essere contagiati dal virus

Un esempio da seguire quello di Gabarròn Patric, giocatore della Lazio, che, in una foto su Instagram che lo ritrae in macchina coperto con una mascherina, invita tutti quanti a proteggersi per evitare di essere contagiati dal Coronavirus. Il difensore biancoceleste, come precisato nella foto stessa, è diretto a fare spesa al supermercato.