Lazio, Patric: «Saranno settimane difficili ma vinceremo anche questa battaglia» FOTO

Lazio, in questo momento di difficoltà ha detto la sua anche Patric con un messaggio postato sui social

Sono tanti i calciatori che in questi giorni si sono espressi in merito a tutto quello che sta accadendo in Italia e non solo a causa del coronavirus. Questo il messaggio che ha voluto lanciare Patric.

«Pensiamo ai altri non a noi, è un lavoro di gruppo senza egoismo perché magari te hai un sistema immunitario forte e non ti succede nulla ma puoi contaminare un altra persona che invece ce l’ha bassa e sarebbe ingiusto , molto ingiusto , dunque dobbiamo restare uniti con gli stessi principi e valori di una squadra per sconfiggere al più presto questo cavolo di corona virus ! FORZA TUTTI , saranno settimane molto difficile pero con la perseveranza e responsabilità di ogni uno di noi , vinceremo anche questa battaglia prima o poi».