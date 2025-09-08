Lazio, Cardone: «Sponsor? La situazione non credo abbia una sola soluzione in ballo. Sul Flaminio…». Ecco le sue dichiarazioni

In collegamento con Radiosei, il giornalista di Repubblica Giulio Cardone ha fatto il punto sulla situazione in casa Lazio, tra infortuni, rientri e questioni societarie legate allo stadio Flaminio e alla ricerca di un nuovo sponsor.

Lazzari ko, ma arrivano buone notizie

Il tecnico Maurizio Sarri, allenatore biancoceleste e noto per il suo calcio offensivo e organizzato, dovrà fare a meno di Manuel Lazzari, terzino destro classe 1993, fermatosi per un problema fisico. Una perdita importante per la corsia destra, ma compensata dal rientro di pedine chiave.

Matías Vecino, centrocampista uruguaiano ex Inter, aveva svolto esami due settimane fa che avevano escluso complicazioni: il suo rientro in gruppo è atteso già nella prossima seduta di allenamento.

Buone notizie anche per Gustav Isaksen, attaccante esterno danese arrivato in estate dal Midtjylland, che potrebbe collezionare minuti nella prossima sfida di campionato contro il Sassuolo.

Zaccagni, nessun allarme

Per quanto riguarda Mattia Zaccagni, esterno offensivo classe 1995 e tra i protagonisti della scorsa stagione, Cardone ha rassicurato: non si tratta di una distorsione e il giocatore dovrebbe tornare presto a disposizione. Il giornalista ha sottolineato come Zaccagni sia spesso sottovalutato, ricordando che Sarri si aspetta da lui una doppia cifra di gol stagionali. La sua capacità di saltare l’uomo e la velocità lo rendono un’arma fondamentale, come dimostrato anche nella recente gara con la Nazionale contro l’Estonia.

SPONSOR E FLAMINIO – «Sponsor? La situazione non credo abbia una sola soluzione in ballo, spero che in questa settimana qualcosa si vada a chiudere. Tra Flaminio e sponsor settembre è un mese importante».