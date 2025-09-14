 Lazio, parla Ianni (vice di Sarri): «Abbiamo fatto troppo poco per vincerla. Ci dispiace per il risultato. Sull'assenza di Sarri...»
Sarri
Roma 27/08/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Genoa / foto Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, parla Ianni (vice allenatore di Maurizio Sarri): «Abbiamo fatto troppo poco per vincerla. Ci dispiace per il risultato. Sull’assenza di Sarri…»

Al termine della sfida di Serie A tra Sassuolo e Lazio, conclusasi con il triplice fischio dell’arbitro dopo novanta minuti intensi, è stato Marco Ianni, vice allenatore biancoceleste, a presentarsi a Sky e in conferenza stampa per commentare la gara. Le sue parole:

PAROLE – «Abbiamo fatto troppo poco per vincerla, alcune volte avevamo la gara in pugno ed eravamo lenti nella manovra. Troppo poco per vincere, qualcosa in più da Como ma dispiace aver deluso il popolo laziale. Ci dispiace per il risultato, era importante per mille motivi: abbiamo fatto troppo poco. Non abbiamo due centrocampisti con tanti gol, quindi lavoreremo sulla velocità dell’impostazione. Entravamo facilmente nella metà campo avversaria, ma eravamo troppo prevedibili: non abbiamo mai concluso in porta all’inizio. Oggi abbiamo subito poco, ma abbiamo creato anche meno: dovremo muoverci sugli esterni con più velocità».

TATTICA «La squadra riesce ad essere abbastanza ordinata in campo: dobbiamo poi trovare l’equilibrio giusto tra questo e l’essere pericolosi. Dobbiamo trovare il giusto mix, altrimenti si rischia di fare partite buone e con più energie. Il Sassuolo è una buona squadra con giocatori importanti: per vincere qui, bisogna essere più convinti».

Ecco un estratto delle sue parole in conferenza:

SARRI «Non avrebbe mai saltato la conferenza se non avesse avuto problemi familiari, su quello posso garantire. Noi ora dobbiamo pensare al derby, abbiamo una partita importante, particolare, la dobbiamo vedere come un’opportunità perché può darci la svolta alla stagione»

DERBY «Ci sentiamo in dovere di dimostrare qualcosa, Il derby può diventare una partita spartiacque ma dobbiamo vederla come quello che è, un derby, che ha già grande pressione, ma vederla come opportunità ti può portare a prendere energia positiva perché poi ti porta ad avere coraggio, ad andare oltre la fatica. Domenica sicuramente dobbiamo fare molto di più».

