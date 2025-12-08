Lazio, testa al Parma: Sarri deve risolvere alcuni dubbi. Le ultime sulla possibile formazione del Tardini

Lazio, il Bologna è ormai solamente un ricordo. Sarri pronto a preparare una trasferta molto delicata in casa del Parma. Le ultime sulla formazione

Dopo il pareggio maturato contro il Bologna, la Lazio si prepara a una delle trasferte più delicate di questa fase di stagione: la sfida al Tardini contro il Parma allenato da Cuesta. Per la Lazio sarà un test significativo non solo per la classifica, ma anche per le condizioni della rosa, destinata a cambiare nelle prossime settimane. Quella di Parma, infatti, sarà l’ultima gara a disposizione di Dia e Dele-Bashiru prima della partenza per la Coppa d’Africa, fissata per il 15 dicembre. Una perdita importante in termini di profondità, che costringerà Sarri a gestire con attenzione il turnover nelle partite successive.

Le scelte di formazione della Lazio saranno inevitabilmente condizionate dalle assenze. Oltre a Hysaj e Gigot, fuori lista, il tecnico biancoceleste dovrà fare a meno dello squalificato Gila, espulso nella sfida dell’Olimpico. La retroguardia della Lazio subirà quindi modifiche: Patric appare in netto vantaggio per affiancare Romagnoli al centro della difesa, con Provedel confermato tra i pali. Sulle corsie esterne, la Lazio dovrebbe ritrovare Pellegrini dal primo minuto sul lato sinistro, mentre Nuno Tavares sembra destinato alla panchina. A destra rimane saldo il posto di Marusic, uno dei giocatori più continui della squadra.

A centrocampo arrivano finalmente buone notizie per la Lazio: Cataldi è tornato a disposizione e dovrebbe riprendere il suo ruolo naturale in regia. Ai suoi lati agiranno Guendouzi e Basic, con Rovella ancora assente e atteso per il rientro soltanto a gennaio. Questa composizione garantisce alla Lazio un mix di dinamismo e qualità, utile per affrontare un Parma aggressivo soprattutto nella zona nevralgica del campo.

In attacco la Lazio dovrà valutare fino all’ultimo le condizioni di Isaksen, non al meglio a causa di un fastidio all’adduttore. Nonostante ciò, il danese rimane in vantaggio su Cancellieri per completare il tridente offensivo. Al centro dell’attacco sarà confermato Castellanos, mentre Zaccagni occuperà la corsia sinistra, pronto a sfruttare gli spazi creati dai compagni.

La trasferta di Parma rappresenta dunque un passaggio cruciale per la Lazio, chiamata a ritrovare continuità e a dimostrare di saper reagire anche nelle difficoltà. Sarri punta su solidità, disciplina tattica e sulla capacità dei suoi uomini chiave di fare la differenza, con l’obiettivo di tornare a Roma con tre punti fondamentali per rilanciare la corsa in campionato.