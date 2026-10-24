Lazio Parma, Pinamonti salta la sfida per una tracheite: in dubbio anche per il Sassuolo

Lazio Parma, Gattuso perde Andrea Pinamonti per la sfida dell’Olimpico. L’attaccante non sarà nemmeno in panchina a causa di una tracheite: da valutare il recupero per il Sassuolo

Una defezione dell’ultimo momento complica i piani della Lazio in vista della sfida contro il Parma, in programma questa sera allo Stadio Olimpico. Andrea Pinamonti non sarà infatti a disposizione di Gennaro Gattuso per l’incontro con la formazione allenata da Alberto Gilardino. L’attaccante biancoceleste è stato costretto a fermarsi a causa di una tracheite, problema che gli impedirà di prendere parte alla partita. Un’assenza che riduce le alternative offensive dell’allenatore, nonostante la scelta iniziale fosse già ricaduta su Tijjani Noslin per una maglia da titolare. Le attenzioni si spostano adesso sulle condizioni dell’ex Sassuolo, con il prossimo impegno di campionato ormai alle porte.

Lazio Parma, Pinamonti fuori per tracheite: niente convocazione per l’attaccante

La notizia arriva a ridosso del confronto tra Lazio e Parma, con Andrea Pinamonti costretto a rinunciare alla partita per motivi di salute. L’attaccante è alle prese con una tracheite che non gli consente di essere a disposizione dello staff tecnico. Il problema ha determinato la sua esclusione dall’elenco dei calciatori utilizzabili per la gara dell’Olimpico. Pinamonti non figura nemmeno in panchina, circostanza che conferma l’impossibilità di impiegarlo anche a partita in corso.

Per Gattuso si tratta di una rinuncia che arriva in un momento particolarmente intenso del calendario, con la squadra chiamata ad affrontare diversi appuntamenti ravvicinati. Al momento, l’aspetto principale riguarda il recupero delle condizioni fisiche del centravanti, senza anticipare valutazioni sui tempi necessari per il suo ritorno.

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Lazio Parma, Noslin titolare: Gattuso perde un’alternativa offensiva

L’assenza di Pinamonti non modifica la scelta iniziale dell’allenatore biancoceleste per il ruolo di riferimento avanzato. Tijjani Noslin era infatti già stato individuato da Gattuso come titolare per la partita contro il Parma, indipendentemente dal problema accusato dall’ex attaccante del Sassuolo.

Il forfait di Pinamonti incide però sulle possibilità di intervento dalla panchina, privando il tecnico di una soluzione da utilizzare durante lo sviluppo dell’incontro. Una differenza tutt’altro che trascurabile, soprattutto in una partita nella quale potrebbero rivelarsi importanti i cambi offensivi e la possibilità di modificare le caratteristiche del reparto avanzato.

Noslin avrà dunque il compito di guidare l’attacco biancoceleste dal primo minuto, mentre Gattuso dovrà gestire le altre risorse disponibili per affrontare le diverse fasi della gara. L’obiettivo della Lazio resta quello di dare continuità ai risultati positivi ottenuti nelle ultime settimane, senza lasciarsi condizionare dall’indisponibilità dell’attaccante.

Lazio, Pinamonti a rischio anche contro il Sassuolo? Le valutazioni per martedì

L’attenzione dello staff biancoceleste si concentra già sul prossimo appuntamento, previsto per martedì 27 ottobre al Mapei Stadium contro il Sassuolo.

Una partita dal significato particolare proprio per Andrea Pinamonti, che avrebbe l’opportunità di affrontare la sua ex squadra. La presenza dell’attaccante, tuttavia, rimane in dubbio e dipenderà dall’evoluzione della tracheite che lo ha costretto a saltare il confronto con il Parma.

Al momento non ci sono elementi sufficienti per stabilire se riuscirà a recuperare in tempo per la trasferta in Emilia. Considerando i pochi giorni a disposizione tra le due partite, sarà necessario monitorare le sue condizioni prima di prendere una decisione definitiva.

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Lazio, calendario ravvicinato e attacco da gestire: le prossime scelte di Gattuso

Per Gennaro Gattuso, la gestione degli uomini a disposizione assume un’importanza particolare in questa fase della stagione. La Lazio deve affrontare il Parma prima di concentrarsi sulla trasferta contro il Sassuolo, con un intervallo di tempo limitato per recuperare energie e preparare il prossimo impegno.

In questo contesto, poter contare su più alternative offensive rappresenterebbe un vantaggio importante per l’allenatore. L’indisponibilità di Pinamonti impone invece una gestione ancora più attenta delle soluzioni disponibili, soprattutto qualora il problema fisico dovesse impedirgli di tornare immediatamente in gruppo.

Per il momento, la certezza riguarda esclusivamente la partita dell’Olimpico: Pinamonti non ci sarà contro il Parma e Noslin guiderà l’attacco biancoceleste. Le prossime valutazioni chiariranno se l’ex Sassuolo potrà tornare tra i convocati già martedì, proprio nella sfida contro la sua precedente squadra.