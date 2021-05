Lazio, attenta a Kucka: i suoi numeri con i biancocelesti

Juraj Kucka è uno dei giocatori più importanti del Parma. Ecco quali sono i numeri del centrocampista con la Lazio

In una stagione a dir poco negativa per il Parma, Juraj Kucka è stato uno dei pochi a salvarsi. A dimostrarlo sono in primis i sette gol realizzati in campionato. Insomma, potrebbe essere lui il giocatore più pericoloso per la Lazio.

NUMERI – A dirlo sono anche i suoi numeri con i biancocelesti: 12 i precedenti, con due gol realizzati e tre vittorie. Ben nove però le sconfitte con i capitolini.