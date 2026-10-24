Lazio Parma, magia di Taylor all’Olimpico! L’olandese sblocca la partita con un gran gol da fuori area

Lazio Parma, Kenneth Taylor porta avanti i biancocelesti al 49′: conclusione precisa dal limite dell’area e primo centro stagionale in Serie A per il centrocampista
La Lazio trova il gol del vantaggio contro il Parma grazie a una splendida giocata di Kenneth Taylor. Al 49′, nella sfida valida per l’ottava giornata del campionato di Serie A 2026/27, il centrocampista olandese rompe l’equilibrio con una conclusione di grande precisione dal limite dell’area di rigore. Un’esecuzione che permette alla formazione allenata da Gennaro Gattuso di portarsi sull’1-0 allo Stadio Olimpico. Per l’ex Ajax, arrivato nella Capitale nel gennaio 2025, si tratta della prima rete in questo campionato, un momento importante sul piano personale e per l’andamento dell’incontro.
Lazio Parma, Taylor inventa un gol splendido: la dinamica della rete al 49′
L’episodio che cambia il risultato arriva nei primi minuti della ripresa, quando Kenneth Taylor trova lo spazio necessario per calciare dalla distanza.
Il centrocampista biancoceleste si trova nei pressi della lunetta dell’area di rigore e sceglie di cercare direttamente la porta, senza affidarsi alla potenza della conclusione. Con un preciso tiro rasoterra di interno piede, l’olandese indirizza il pallone verso l’angolino alla destra del portiere del Parma, Corvi. Una traiettoria particolarmente insidiosa, che permette alla Lazio di sbloccare una partita rimasta in equilibrio fino a quel momento.
La qualità della conclusione sta soprattutto nella scelta del tempo e nella precisione del gesto tecnico: Taylor riesce a trovare l’angolo giusto con un tiro basso, sfruttando al meglio la posizione raggiunta al limite dell’area. L’Olimpico può così festeggiare il vantaggio biancoceleste, arrivato grazie a una giocata individuale del centrocampista.
Lazio Parma, primo gol stagionale per Taylor: l’olandese lascia il segno
La rete realizzata contro il Parma assume un significato particolare per Kenneth Taylor, che trova il suo primo gol nella Serie A 2026/27. Il centrocampista, approdato alla Lazio nel gennaio 2025 dopo l’esperienza con l’Ajax, aggiunge così un contributo realizzativo al proprio rendimento stagionale.
Un aspetto importante per un giocatore chiamato non soltanto a partecipare alla costruzione del gioco, ma anche ad accompagnare lo sviluppo offensivo della squadra. Il gol del 49′ dimostra quanto possa essere preziosa la presenza di un centrocampista capace di rendersi pericoloso anche attraverso le conclusioni dalla media distanza.
Contro una formazione organizzata come quella di Alberto Gilardino, infatti, trovare spazio all’interno dell’area può diventare complicato. La soluzione individuata da Taylor offre alla Lazio una possibilità alternativa per superare la difesa avversaria, premiando la sua capacità di leggere la situazione e scegliere rapidamente come concludere.
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Lazio Parma, Gattuso si gode Taylor: una risorsa in più per il centrocampo
Per Gennaro Gattuso, il vantaggio firmato da Taylor rappresenta un segnale positivo anche in prospettiva. Il tecnico biancoceleste aveva parlato delle condizioni dell’olandese durante la conferenza stampa della vigilia, spiegando che il giocatore aveva accusato qualche piccolo problema fisico nei giorni precedenti alla partita. La sua presenza in campo e, soprattutto, la rete realizzata al 49′ confermano l’importanza del centrocampista nell’organizzazione della squadra.
Il contributo offensivo dei giocatori della mediana può infatti diventare determinante nel corso di una stagione, soprattutto quando gli avversari riescono a limitare gli spazi a disposizione degli attaccanti. La Lazio, reduce dal prestigioso successo contro la Juventus all’Allianz Stadium, cerca continuità anche davanti al proprio pubblico.
Il gol dell’olandese permette ai biancocelesti di mettere la partita sui binari desiderati, ma resta ancora da gestire il vantaggio contro un Parma intenzionato a rientrare in gara. Al 49′ è dunque Kenneth Taylor a prendersi la scena: primo gol stagionale e una conclusione da fuori area che vale l’1-0 della Lazio.