Lazio, questione Paparelli: la società precisa sulla situazione legata al mondo biancoceleste. Il punto - Lazio News 24

Lazio, chiarimento sulla presenza della nipote di Vincenzo Paparelli: la società precisa

Negli ultimi giorni, la vicenda legata alla possibile presenza in campo della nipote di Vincenzo Paparelli ha suscitato numerosi commenti e, secondo fonti vicine alla S.S. Lazio, spesso strumentalizzazioni. La realtà dei fatti, spiegano dal club, è che, vista la delicatezza del momento e il clima non sempre sereno nei rapporti con una parte della tifoseria, la Società ha scelto di non dare seguito alla richiesta avanzata da alcuni rappresentanti dei tifosi di far entrare sul terreno di gioco Giulia Paparelli. Si precisa inoltre che tale richiesta non è mai stata espressa dalla famiglia Paparelli stessa.

La decisione, sottolinea la Lazio, è stata presa esclusivamente per evitare possibili tensioni o fraintendimenti, e non certo per mancanza di rispetto nei confronti della famiglia. Giulia, insieme a suo figlio Gabriele, è stata accolta in tribuna Autorità con il massimo rispetto e la considerazione che la Società ha sempre riservato loro. Il club ribadisce il profondo rispetto per la memoria di Vincenzo Paparelli e l’affetto verso tutta la famiglia, impegnandosi a trasmettere alle nuove generazioni la gravità di quell’evento tragico e l’importanza di non dimenticare mai. Qualsiasi insinuazione contraria è respinta con fermezza.

La S.S. Lazio sottolinea inoltre che Giulia e Gabriele hanno sempre trovato le porte dello Stadio Olimpico e del centro sportivo di Formello aperte, al di fuori di ogni polemica. La Società prende atto con rispetto della distanza scelta da una parte del tifo, ma ribadisce che un tema così delicato non può essere strumentalizzato per dividere la comunità laziale, che da sempre si unisce attorno a memoria, rispetto e dolore condiviso per Vincenzo Paparelli.

Negli anni, le iniziative del club non si sono limitate al campo di calcio: celebrazioni, eventi storici e progetti sociali hanno contribuito a consolidare il ruolo morale della Lazio, diffondendo messaggi di valore per l’intera comunità. La partecipazione dei tifosi, sottolinea il club, è fondamentale: il pubblico è il “dodicesimo uomo” sia in campo sia fuori, sostenendo iniziative che vanno oltre lo sport.