Lazio, si accende la polemica sulla coreografia per Paparelli? Ecco la situazione attuale - Lazio News 24

Lazio, si accende la polemica sulla coreografia per Paparelli? Ecco la situazione attuale

3 ore ago

Lazio: polemica sulla scenografia per Vincenzo Paparelli, il tifo organizzato si fa sentire

Il tifo organizzato della Lazio ha espresso il proprio disappunto riguardo quanto accaduto durante l’ultima partita casalinga contro il Cagliari. In un collegamento a Radio Laziale durante la trasmissione Incondizionatamente Lazio, sono emerse le parole dure dei tifosi biancocelesti in merito alla mancata possibilità per la nipote di Vincenzo Paparelli di scendere in campo nel pre-partita, in occasione della scenografia dedicata al suo ricordo. Questo episodio ha scatenato una reazione forte da parte del tifo organizzato, che ha deciso di annunciare una protesta clamorosa: nessun tifoso biancoceleste entrerà allo stadio per la prossima gara contro il Lecce.

Le parole del tifo organizzato: “La Lazio sapeva tutto”

Il tifo organizzato ha voluto chiarire che la scenografia per Vincenzo Paparelli era stata ampiamente concordata con la società. Come spiegato in radio, le richieste per la scenografia erano state inviate allo SLO (Supporter Liaison Officer) con largo anticipo e approvate dalla Lazio. In particolare, erano stati predisposti biglietti nominativi per la moglie di Gabriele Paparelli, e per la piccola nipote di Vincenzo, che avrebbe dovuto essere protagonista del momento commemorativo. Secondo i rappresentanti del tifo organizzato, la società biancoceleste era pienamente a conoscenza dell’iniziativa e, pertanto, considerano ingiustificato l’episodio in cui la nipote di Paparelli non è stata fatta entrare in campo. La critica è rivolta anche alla “bugia” che la Lazio avrebbe diffuso per giustificare l’accaduto, creando una sorta di distorsione della realtà per cercare di evitare le responsabilità.

La risposta del tifo organizzato e la protesta

In risposta al trattamento riservato alla famiglia Paparelli, i gruppi organizzati della Lazio hanno dichiarato di essere pronti a un confronto diretto con la dirigenza della società. Tuttavia, hanno anche annunciato che, in segno di protesta, non entreranno allo stadio durante la prossima partita contro il Lecce. La richiesta dei tifosi è chiara: lasciare che la bambina e la madre possano partecipare alla commemorazione senza alcun ostacolo, indipendentemente dal fatto che facciano parte o meno dei gruppi organizzati. Per i tifosi della Lazio, Vincenzo Paparelli rappresenta un simbolo insostituibile, accanto a Gabriele Sandri, e nessuno, nemmeno la società, deve toccare questo legame.

Le parole di Gabriele Paparelli: “Un’emozione incredibile”

Anche Gabriele Paparelli, figlio di Vincenzo, ha voluto esprimere il suo sentito ringraziamento per la scenografia che ha commosso lui e la sua famiglia. In particolare, ha raccontato l’emozione di sua figlia Giulia, che dopo l’evento ha dichiarato di essersi “innamorata della Curva Nord”. Paparelli ha sottolineato la sua incredulità riguardo al fatto che un momento di affetto e di amore per suo padre fosse stato ostacolato, chiedendo a gran voce che non ci fossero più barriere per simili manifestazioni di affetto.

La polemica continua a infiammare l’ambiente laziale, e la tensione tra il tifo organizzato e la società sembra destinata a crescere, con una protesta che potrebbe segnare una fase critica nella relazione tra la Lazio e i suoi tifosi.

