Lazio, Paolo Negro svela: «Zoff un esempio, persona splendida. Zaccagni uno dei giocatori con più valore»

Durante la trasmissione “Casa dolce casa”, format di Lazio Style Channel dedicato al ritiro estivo della Lazio presso il centro sportivo di Formello, ha fatto la sua comparsa Paolo Negro, ex difensore biancoceleste classe 1972. L’ex terzino destro, protagonista degli anni d’oro della Lazio tra la fine degli anni ’90 e i primi 2000, ha condiviso pensieri e ricordi legati alla squadra attuale e al suo periodo nella Capitale. Ecco le sue parole:

OLIMPICO – «La squadra ha avuto un girone di ritorno in casa preoccupante, e i risultati poi si son visti. Per la società rimanere fuori dall’Europa è stata una brutta botta. La risposta dei tifosi con gli abbonamenti è eccezionale, ma il rapporto tra campo e casa deve cambiare, sono convinto che con Sarri può esserci la svolta. Per superare l’Olimpico ci vuole personalità, ai miei tempi ce n’era parecchia. Quando i risultati non arrivano, il morale cala. La mia era una squadra di campioni assoluti, ne uscivamo sempre alla grande».

NUNO TAVARES – «Un giocatore come lui lo terrei senza problemi, un terzino così sarebbe perfetto. Nella difesa di Sarri credo possa starci benissimo. Io grazie a dei buoni maestri che ho avuto, sin dalle giovanili, il ruolo di terzino mi ha fatto fare un’ottima carriera. L’allenatore deve entrare nella testa del calciatore, ognuno è diverso e ha il suo carattere. Credo e spero che Sarri possa fare un buon lavoro».

ZACCAGNI – «Zaccagni è uno dei giocatori con più valore della Lazio, quando manca si sente. È un giocatore importante, speriamo che non abbia nuovi problemi fisici questa stagione, anche perché immagino sia uomo di spogliatoio».

SU ZOFF – «È stato l’esempio, quando sono arrivato alla Lazio è stato fantastico. È una persona splendida oltre che un grande allenatore».

COMO – «È un progetto molto ambizioso, forse incontrarli alla prima giornata è un bene perché con tanti nuovi acquisti magari dovranno integrarsi. Più avanti comunque possono essere una mina vagante».