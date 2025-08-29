Petrucci sulla Lazio: «Formazione? Contro il Verona Sarri darà spazio a quel giocatore» - Lazio News 24

Lazio, Petrucci: «Contro il Verona possibile titolarità per Noslin e Belahyane». La situazione attuale

Il giornalista di Sky Sport, Matteo Petrucci, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Laziale in vista della prossima sfida della Lazio contro il Verona, partita fondamentale per ritrovare fiducia e risultati dopo un inizio di stagione tutt’altro che brillante. L’intervento si è concentrato sulle possibili scelte di Maurizio Sarri, sui moduli provati in ritiro e sulle condizioni dei singoli giocatori.

Lazio, le parole di Petrucci su modulo e interpreti

Petrucci ha aperto il suo intervento con alcune considerazioni sull’attacco biancoceleste e sulla possibile presenza di Noslin dal primo minuto:

«Noslin potrebbe partire dall’inizio con il Verona. Sarri lo ha valutato attentamente e potrebbe dargli spazio già da domenica».

Riguardo al sistema di gioco della Lazio, il giornalista ha smentito l’ipotesi di un cambio immediato di modulo, pur confermando alcune prove alternative durante il ritiro estivo:

«Sarri in estate ha fatto qualche esperimento con il 4-3-1-2, ma non credo che cambierà modulo per questa gara. Magari ci si lavorerà meglio durante la sosta».

Secondo Petrucci, alla Lazio manca un vero e proprio numero 10, figura chiave in un possibile cambio tattico:

«A livello qualitativo non hai il classico fantasista. L’unico che può garantire qualità sulla trequarti è Pedro, ma fisicamente non può giocare novanta minuti ogni partita».

Lazio, focus su Belahyane: possibile sorpresa a centrocampo

Uno dei nomi che potrebbe sorprendere nella formazione della Lazio è quello di Belahyane, giovane centrocampista che ha impressionato durante il ritiro.

«Belahyane è un regista naturale, ma Sarri lo ha provato da mezzala per tutta la preparazione estiva. Mi dicono che stia crescendo molto, potrebbe partire titolare contro il Verona».

Il tecnico biancoceleste, alle prese con una rosa ancora da definire a causa del mercato, potrebbe quindi affidarsi ai giovani per dare nuova linfa al centrocampo della Lazio, puntando su energia, corsa e voglia di emergere.

Lazio in cerca di risposte

La sfida contro il Verona si presenta come un crocevia importante per la stagione della Lazio. Dopo le prime uscite deludenti, Sarri cerca risposte dai suoi uomini, e le scelte di formazione potrebbero rappresentare un primo segnale di svolta. La squadra è chiamata a reagire e a dimostrare il proprio valore davanti ai tifosi dell’Olimpico.