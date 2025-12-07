 Lazio, qual è la situazione tra la gara contro il Bologna e il calciomercato? La situazione non lascia dubbi - Lazio News 24
Lazio, qual è la situazione tra la gara contro il Bologna e il calciomercato? La situazione non lascia dubbi

4 ore ago

Sarri
As Roma 30/10/2023 - campionato di calcio serie A / Lazio-Fiorentina / foto Antonello Sammarco/Image Sport nella foto: Maurizio Sarri

Lazio, all’Olimpico si sta preparando la gara contro il Bologna (aspettando novità sul fronte calciomercato)

n un clima già acceso dalle voci di Calciomercato Lazio, l’Olimpico si prepara ad accogliere il Bologna per una sfida che promette intensità e risposte importanti sul campo. Dopo l’impresa in Coppa Italia contro il Milan, la squadra di Maurizio Sarri vuole dare continuità ai risultati, cercando una vittoria che sarebbe preziosa sia per la classifica sia per il morale, in un periodo in cui le indiscrezioni sul mercato invernale continuano a tenere banco.

Tra i pali tornerà Provedel, nuovamente titolare dopo la parentesi concessa a Mandas in coppa. In difesa, il reparto dovrebbe essere confermato quasi in blocco: Marusic a destra, Gila e Romagnoli al centro, mentre a sinistra il ballottaggio verrà probabilmente vinto da Nuno Tavares. Hysaj resta fuori lista, con la sua stagione ormai compromessa e destinata a terminare in anticipo.

A centrocampo Sarri si affiderà ancora a Vecino, affiancato da Guendouzi e Basic. L’infortunato Rovella, reduce dall’operazione per pubalgia, tornerà soltanto nel 2026, mentre si rivede tra i convocati Cataldi, finalmente recuperato dal problema al polpaccio. Il suo rientro offre un’alternativa preziosa in una fase in cui le rotazioni sono fondamentali.

Il tridente offensivo, uno dei reparti più osservati anche in ottica Calciomercato Lazio, vede Castellanos favorito per il ruolo di centravanti rispetto a Dia. Sulle fasce agiranno Isaksen e Zaccagni, con Pedro e Noslin pronti a subentrare a gara in corso. Rientra anche Cancellieri, di nuovo a disposizione dopo settimane complicate. Le prestazioni degli attaccanti in questa fase potrebbero avere riflessi diretti sulle strategie di mercato della società, che valuta possibili innesti per aumentare la pericolità sotto porta.

Ecco le probabili formazioni.

LAZIO (4-3-3): Provedel; Marusic, Gila, Romagnoli, Nuno Tavares; Guendouzi, Vecino, Basic; Isaksen, Castellanos, Zaccagni.
A disp.: Mandas, Furlanetto, Patric, Provstgaard, Lazzari, Pellegrini, Cataldi, Dele-Bashiru, Belahyane, Pedro, Noslin, Cancellieri, Dia.
All.: Sarri.

BOLOGNA (4-2-3-1): Ravaglia; Holm, Heggem, Lucumì, Miranda; Pobega, Moro; Orsolini, Odgaard, Cambiaghi; Castro.
All.: Italiano.

Con una partita delicata e un mercato in fermento, il match contro il Bologna rappresenta un test fondamentale anche per capire quali saranno le prossime mosse del Calciomercato Lazio.

