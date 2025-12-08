Lazio, numeri straordinari all’Olimpico: Sarri ha riportato lo stadio ad essere un vero e proprio fortino. Ecco tutti i dettagli

Lazio, l’Olimpico ormai è diventato un fortino. Sarri è stato capace di invertire la rotta ed ora i numeri sorridono ai biancocelesti. I dettagli

La scorsa stagione della Lazio si è chiusa nel modo più amaro possibile per i tifosi biancocelesti: il gol di Coulibaly ha consegnato la salvezza al Lecce, mentre all’Olimpico la squadra ha subito un’altra sconfitta, confermando un trend negativo ormai consolidato. Sotto la guida di Baroni, la Lazio era diventata incapace di ottenere risultati davanti al proprio pubblico. L’ultima vittoria in casa risaliva al 9 febbraio 2025, quando la squadra aveva battuto il Monza 5-1, mentre quella precedente era datata 24 novembre 2024, con un convincente 3-0 sul Bologna. Numeri che parlavano chiaro: la Lazio all’Olimpico non incuteva più timore, e i tifosi iniziavano a percepire una distanza sempre più grande tra le aspettative e la realtà.

Il ritorno di Sarri sulla panchina della Lazio ha rappresentato una vera e propria svolta. Il tecnico è riuscito a invertire rapidamente un trend che sembrava ormai consolidato. Già alla seconda giornata, la squadra ha mostrato i primi segnali di rinascita con un netto 4-0 inflitto al Verona. Da quel momento, la Lazio ha continuato a impressionare tra le mura amiche, ottenendo quattro successi aggiuntivi, compreso il cammino positivo in Coppa Italia, e due pareggi nelle prime sette partite disputate all’Olimpico. In totale, la squadra ha segnato 14 gol, ne ha subiti solo cinque e ha conquistato ben cinque clean sheet: numeri da big che restituiscono alla Lazio il prestigio e la forza che spettano a una squadra di vertice.

L’unica sconfitta casalinga della stagione è arrivata nel derby contro la Roma, un risultato che i più attenti hanno definito immeritato. Un errore macroscopico di Nuno Tavares ha vanificato un percorso praticamente perfetto, ma non ha scalfito la convinzione dei tifosi: la Lazio è tornata a far sentire la propria voce nella Capitale. Con Baroni in panchina, la squadra aveva perso quella capacità di imporre il proprio gioco e intimidire gli avversari davanti al pubblico di casa. Sarri, invece, ha restituito alla Lazio un’identità chiara e solida, che unisce qualità e carattere, restituendo entusiasmo e fiducia a tutto l’ambiente.

Oggi la Lazio appare trasformata: l’Olimpico è tornato a essere un fortino e la squadra è di nuovo temuta in tutta la Serie A. I tifosi, finalmente, possono guardare alle partite casalinghe con serenità e orgoglio, certi che la loro squadra sappia difendere la maglia e il territorio con determinazione e continuità. Sarri ha ridato alla Lazio la voglia di vincere e la capacità di farlo davanti ai propri tifosi, un aspetto fondamentale per ambire a traguardi importanti nella stagione in corso.